Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» επεκτείνεται σε όλη τη χώρα έως το τέλος του 2025, προσφέροντας σημαντική οικονομική στήριξη σε οικογένειες με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ξεχωριστό χαρακτηριστικό του είναι η συμμετοχή γιαγιάδων και παππούδων, οι οποίοι μπορούν πλέον να φροντίζουν τα εγγόνια τους και να λαμβάνουν αμοιβή έως 500 ευρώ το μήνα.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών. Οι γονείς λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για τη φροντίδα των παιδιών στο σπίτι, ενώ οι παππούδες και οι γιαγιάδες μπορούν να ενταχθούν ως επίσημοι φροντιστές, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών/τριών του προγράμματος.

του προγράμματος. Ολοκλήρωση ασύγχρονης διαδικτυακής εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας ntantades.gov.gr.

μέσω της πλατφόρμας ntantades.gov.gr. Επιλογή από τους γονείς μέσα από την επίσημη πλατφόρμα.

Οι συνταξιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να δηλώσουν τη δραστηριότητά τους στον ΕΦΚΑ, καθώς ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις για την εργασία συνταξιούχων.

Αμοιβές για γιαγιάδες και παππούδες

500 ευρώ το μήνα για πλήρως εργαζόμενους γονείς.

για πλήρως εργαζόμενους γονείς. 300 ευρώ το μήνα για μερικώς εργαζόμενους ή ανέργους γονείς.

Η αμοιβή καταβάλλεται μέσω voucher, το οποίο καλύπτει τη φροντίδα του παιδιού στο οικιακό περιβάλλον.

Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα

Η διαδικασία για γιαγιάδες και παππούδες περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια:

Υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα ntantades.gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Παρακολούθηση ασύγχρονης εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας howto.gov.gr, με μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και απάντηση σε 30 ερωτήσεις αξιολόγησης εντός 45 λεπτών. Απαιτείται επιτυχία τουλάχιστον 70% για την ένταξη στο μητρώο. Οριστική εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών/τριών, με επισύναψη τίτλου σπουδών (από απολυτήριο Γυμνασίου έως πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ) και απόδοση μοναδικού αριθμού μητρώου.

Μετά την ολοκλήρωση των βημάτων, οι γιαγιάδες μπορούν να συνεχίσουν να φροντίζουν τα εγγόνια τους, λαμβάνοντας την προβλεπόμενη αμοιβή.

Πλεονεκτήματα για τις οικογένειες

Ενίσχυση οικογενειών με μικρά παιδιά .

. Επίσημη αξιοποίηση συγγενών ως παιδαγωγών .

. Οικονομική υποστήριξη τόσο για τους γονείς όσο και για τους φροντιστές.

τόσο για τους γονείς όσο και για τους φροντιστές. Ενδυνάμωση της κοινότητας και δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τα βρέφη.

Προϋπολογισμός και επέκταση

Η πιλοτική φάση του προγράμματος έχει ήδη υποστηρίξει 950 οικογένειες σε 62 δήμους. Με την πανελλαδική του εφαρμογή, ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν υπογραφεί 972 συμφωνητικά.

Το πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει όλες τις οικογένειες της χώρας μετά τον Μάιο του 2025, ενισχύοντας ουσιαστικά τη φροντίδα των παιδιών και τη στήριξη των εργαζόμενων γονέων.