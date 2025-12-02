Ένα εντυπωσιακό περιστατικό σημειώθηκε στο Μπέρμιγχαμ, όταν μια αστυνομική καταδίωξη πεζή στην οδό Broad Street είχε απρόσμενη κατάληξη, χάρη στην παρέμβαση ενός περαστικού που έδωσε στον φυγά μια δόση «στιγμιαίου κάρμα».

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τον προγραμματιστή πληροφορικής Χουάν Λίτο, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο με φίλους και παρακολούθησε τη σκηνή να εξελίσσεται μπροστά του.

Στο υλικό φαίνεται η ένταση της καταδίωξης, καθώς ο ύποπτος προσπαθεί να διαφύγει, μέχρι τη στιγμή που ο περαστικός παρεμβαίνει αποφασιστικά, βάζοντας τέλος στη φυγή του.

Η Αστυνομία των Δυτικών Μίντλαντς επιβεβαίωσε ότι εξετάζει το περιστατικό, ύστερα από σχετική επικοινωνία για σχολιασμό.