Ο Χάαλαντ άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης της Μάντσεστερ Σίτι με τη Φούλαμ.

Με αυτό το γκολ, σημείωσε ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς έφτασε τα 100 τέρματα στην Premier League. Μάλιστα, έγινε ο ταχύτερος παίκτης στην ιστορία του αγγλικού πρωταθλήματος που φτάνει αυτόν τον αριθμό, σε μόλις 111 παιχνίδια.

Αν θέλεις, μπορώ να σου φτιάξω και μια πιο «σύντομη και καλογραμμένη» εκδοχή για χρήση σε άρθρο ή ανάρτηση. Θέλεις να το κάνω;

Erling Haaland, Premier League centurion. 👑 pic.twitter.com/pZQkfjcFOV — Premier League (@premierleague) December 2, 2025