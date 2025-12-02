Ραγδαία αλλαγή του καιρού αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καθώς νέο βαρομετρικό χαμηλό θα προκαλέσει έξαρση έντονων φαινομένων σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, στο «κόκκινο» βρίσκονται τα Δωδεκάνησα και η ζώνη από την Κατερίνη έως το Πήλιο, όπου αναμένονται τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα. Ο ίδιος εφιστά την προσοχή των πολιτών για τυχόν προβλήματα.

Για την Αττική, ο Γ.Καλλιάνος προβλέπει έντονες καταιγίδες από τα ξημερώματα της Πέμπτης, με ποσότητες βροχής που μπορεί να φτάσουν τα 60 έως 80 χιλιοστά, ικανές να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα.

Η κακοκαιρία, που προέρχεται από τον κόλπο της Σύρτης, αναμένεται να επιμείνει τουλάχιστον έως την Κυριακή, με εξασθένηση των φαινομένων από το πρωί του Σαββάτου.

Μεσογειακός «κυκλώνας» στο Ιόνιο

Ιταλοί μετεωρολόγοι προειδοποιούν για τον σχηματισμό ισχυρού μεσογειακού κυκλώνα στο Ιόνιο. Ο κυκλώνας, που προέρχεται από τον Ατλαντικό και πλήττει ήδη την κεντρική Μεσόγειο, αναμένεται να περάσει πάνω από το Ιόνιο την Πέμπτη και την Παρασκευή, προκαλώντας ραγδαία μεταβολή του καιρού στην Ελλάδα.

Το σύστημα θα αρχίσει να οργανώνεται δυτικά της χώρας από το βράδυ της Τετάρτης, μεταφέροντας τις πρώτες βροχοπτώσεις προς τα Επτάνησα. Από τα ξημερώματα της Πέμπτης, το Ιόνιο θα δεχτεί ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες, που ενδέχεται να φτάσουν τα 9 μποφόρ, σύμφωνα με το meteoweb.eu.

Τα Επτάνησα, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Πελοπόννησος θα δεχτούν τα πιο έντονα φαινόμενα, με μεγάλα ύψη βροχής και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών. Θα σχηματιστούν γραμμές καταιγίδων που θα κινούνται από νοτιοδυτικά προς βορειοανατολικά, χαρακτηριστικό των μεσογειακών κυκλώνων.

Η κακοκαιρία επεκτείνεται στο Αιγαίο

Από το βράδυ της Πέμπτης και την Παρασκευή, το κέντρο του συστήματος θα κινηθεί νότια της Πελοποννήσου προς το Κρητικό Πέλαγος, επηρεάζοντας το σύνολο του Αιγαίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Μετά τη διέλευση του χαμηλού, οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.

Χιονοπτώσεις στα ορεινά και πτώση θερμοκρασίας

Στη βόρεια Ελλάδα τα φαινόμενα θα είναι πιο τοπικά, ωστόσο αναμένονται χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά, ενώ ο κυκλώνας θα συνεχίσει να τροφοδοτεί την ατμόσφαιρα με υγρασία έως το Σάββατο.

🎯ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ✅Δύο διαδοχικές διαταραχές θα επηρεάσουν τη χώρα μας το επόμενο τριήμερο. Η πρώτη (a) έρχεται από την Ιταλία και θα προκαλέσει σήμερα Τρίτη βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά.… pic.twitter.com/xnR8DjjiIz — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 2, 2025

Νέα κύματα βροχών θα επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα, το Αιγαίο και την Κρήτη, με τους ανέμους να παραμένουν ισχυροί, προκαλώντας πιθανές καθυστερήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Δύσκολο 48ωρο με κύματα καταιγίδων

Ο Θοδωρής Κολυδάς, πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, προειδοποιεί για δύο διαδοχικές διαταραχές που θα πλήξουν τη χώρα και την Ανατολική Μεσόγειο. Η πρώτη, προερχόμενη από την Ιταλία, θα προκαλέσει βροχές στα βορειοδυτικά, ενώ η δεύτερη, από τις ακτές της Αφρικής, θα ενοποιηθεί με την πρώτη, εντείνοντας την κακοκαιρία.

Από την Παρασκευή και μετά, αναμένονται νέες διελεύσεις υφέσεων σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου, με έντονες βροχοπτώσεις και στην Κύπρο.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προβλέπει μεγάλο όγκο βροχής και ακραία φαινόμενα από την Πέμπτη, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Παράλληλα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εκτιμά πως το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, με πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις νοτιάδες.