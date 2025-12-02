Προ των πυλών βρίσκεται νέα κακοκαιρία, καθώς νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη αναμένεται να επηρεάσει την χώρα από την Τετάρτη, προκαλώντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και σφοδρούς ανέμους σε μεγάλο μέρος της χώρας, όπως αναφέρουν μετεωρολόγοι.

Όπως τόνισε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, σήμερα Τρίτη (2/12) δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους επικίνδυνα φαινόμενα, παρόλα αυτά θα δούμε σταδιακά να αναπτύσσονται σύννεφα και από το μεσημέρι αναμένονται βροχοπτώσεις στη δυτική Ελλάδα και μέσα στη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο.

Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, η ημέρα ξεκινά με κρύο και μονοψήφιες τιμές σε Πελοππόνησο, Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη, ωστόσο το μεσημέρι θα έχουμε άνοδο, κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στην Αττική, η Τρίτη ξεκινά με ηλιοφάνεια, αλλά μετά το μεσημέρι θα εναλλάσσεται με συννεφιές. Δεν αποκλείεται πηγαίνοντας προς το βράδυ να δούμε κάποιες ήπιες, διάσπαρτες βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και 18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, επίσης αναμένονται βροχές το βράδυ. Η ημέρα ξεκινά με κρύο και περίπου 4 βαθμούς Κελσίου, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 15.

Πρόγνωση ανά περιοχή για σήμερα Τρίτη 2/12

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία θα σημειωθούν από τη νύχτα ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, με τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο, βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και από το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια τμήματα του και βαθμιαία και στα υπόλοιπα.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το βράδυ θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα νότια βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Καιρός: Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες μέρες

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου: Αυξημένες νεφώσεις και βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά παράλια, πιθανώς έντονες στα νησιά του Ιονίου. Λίγα χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Από το βράδυ αναμένεται μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια. Άνεμοι ανατολικοί έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Πιθανώς έντονα φαινόμενα στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, τη νότια Κρήτη και τη δυτική Μακεδονία. Άνεμοι ανατολικοί έως 7 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου: Βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, τοπικά ισχυρές. Στα δυτικά, άστατος καιρός με διαστήματα ηλιοφάνειας. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου: Νεφώσεις με βροχές στα κεντρικά και βόρεια, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Πιθανές τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στα θαλάσσια τμήματα. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα νότια.

