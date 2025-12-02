Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός στην Ελλάδα από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά. Από το μεσημέρι, στο Ιόνιο αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στα δυτικά θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή, φτάνοντας έως 21 βαθμούς Κελσίου στα νότια νησιά.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Αραιές νεφώσεις και ασθενείς άνεμοι. Θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις παροδικά πυκνές, με άπνοια ή ασθενείς ανέμους. Θερμοκρασία έως 15 βαθμούς.

Μακεδονία – Θράκη: Αραιές νεφώσεις, τοπικά πυκνότερες, με ασθενείς βροχές στη δυτική και κεντρική Μακεδονία από τη νύχτα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 16 βαθμούς.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις που θα πυκνώσουν, με βροχές αρχικά στο Ιόνιο και στη συνέχεια στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Από το μεσημέρι αναμένονται τοπικές καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν το βράδυ. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Θερμοκρασία έως 21 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αραιές νεφώσεις και μεταβλητοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου: Αυξημένες νεφώσεις και βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά παράλια, πιθανώς έντονες στα νησιά του Ιονίου. Λίγα χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Από το βράδυ αναμένεται μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια. Άνεμοι ανατολικοί έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Πιθανώς έντονα φαινόμενα στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, τη νότια Κρήτη και τη δυτική Μακεδονία. Άνεμοι ανατολικοί έως 7 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου: Βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, τοπικά ισχυρές. Στα δυτικά, άστατος καιρός με διαστήματα ηλιοφάνειας. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου: Νεφώσεις με βροχές στα κεντρικά και βόρεια, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Πιθανές τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στα θαλάσσια τμήματα. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα νότια.