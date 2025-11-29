Οπως συγκλίνουν μετεωρολόγοι, ο φετινός χειμώνας φαίνεται να μην μπαίνει με τσουχτερό κρύο αλλά με πιο ήπιες θερμοκρασίες και πολύ νερό.

Η Χριστίνα Ρήγου ανέφερε στο κεντρικό δελτίο του MEGA ότι θα έχουμε διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας με καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις.

Ακόμα και το Σάββατο, τελευταία μέρα που η Adel χτύπησε τη χώρα, φιλοδώρησε την Αρτα με 94 χιλιοστά βροχής και τη Θάσο με 90 χιλιοστά.

Δευτέρα και Τρίτη θα είναι δύο μέρες ιδιαίτερα η ηλιόλουστες. Μετά θα μπούμε στην «Εποχή των Μουσώνων».

O Θοδωρής Κολυδάς λέει πως η Ελλάδα προβλέπεται να εισέλθει «δυναμικά» στον Δεκέμβριο με αυξημένο υετό στις νοτιοανατολικές περιοχές, ενώ η τάση των δύο εβδομάδων δεν παρουσιάζει κάποιο «ακραίο» καιρικό μοτίβο, αλλά μια σταθερά υγρή περίοδο.

Οι εβδομαδιαίοι χάρτες ακοκλίσεων υετού του ECMWF για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου σκιαγραφούν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον καιρικό σκηνικό, με μία περίοδο αυξημένου υετού να προβλέπεται στην Ελλάδα.

Στο διάστημα 1-15 Δεκεμβρίου φαίνεται να χαρακτηρίζεται από αυξημένο υετό στη νότια και ανατολική Ελλάδα, ειδικά στη Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στο Αιγαίο προβλέπονται επαναλαμβανόμενα υετοφόρα επεισόδια, πιθανώς σύντομα αλλά έντονα, ενώ πιο ήπιο υετικό σκηνικό θα έχουμε στα δυτικά και τα βόρεια, όπου ησυνολική βροχόπτωση θα βρίσκεται γύρω από τα κανονικά κλιματικά επίπεδα. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια, η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες, ενώ την Πέμπτη (4/12) αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας με νοτιάδες και μπόλικες βροχές, όπως σημειώνει στην ανάρτησή του.