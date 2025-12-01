Εν μέσω εορταστικής περιόδου, υγειονομικές αρχές της Κεντρικής Ευρώπης κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την αύξηση των κρουσμάτων ηπατίτιδας Α σε τρεις δημοφιλείς χριστουγεννιάτικους προορισμούς: Πράγα, Βιέννη και Βουδαπέστη.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), ο αριθμός των κρουσμάτων σε Αυστρία, Τσεχία και Ουγγαρία παραμένει υψηλότερος από τον αναμενόμενο, προκαλώντας ανησυχία ενόψει των εορτών.

Στοιχεία και έκταση της επιδημίας:

Από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο, οι αρχές ανέφεραν αύξηση των κρουσμάτων υπογονότυπου IB του ιού της ηπατίτιδας Α , με περισσότερα κρούσματα μεταξύ ενηλίκων στην Αυστρία και την Τσεχία, ενώ στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία πλήττονται κυρίως τα παιδιά.

Συνολικά, μέχρι τον Ιούνιο είχαν αναφερθεί 2.100 κρούσματα στις πληγείσες χώρες και μέχρι σήμερα τα κρούσματα ξεπερνούν τα 6.000, με 39 θανάτους.

Η μετάδοση συνδέεται κυρίως με άτομα που ζουν σε κακές συνθήκες υγιεινής, άστεγους, χρήστες ναρκωτικών ή άτομα με συννοσηρότητες.

Συστάσεις για τους ταξιδιώτες:

Ενίσχυση της επιτήρησης και άμεση αναφορά ύποπτων συμπτωμάτων.

Προληπτικός εμβολιασμός κατά της ηπατίτιδας Α, ειδικά για όσους πρόκειται να επισκεφθούν πολυσύχναστους χώρους ή περιοχές με αυξημένο κίνδυνο.

Τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής: τακτικό πλύσιμο χεριών, αποφυγή κατανάλωσης ακατάλληλα επεξεργασμένων τροφών ή νερού.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι η κατάσταση παραμένει υπό παρακολούθηση και παρότι δεν υπάρχουν προς το παρόν στοιχεία για τροφιμογενή μετάδοση, οι ταξιδιώτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την επίσκεψή τους στην Πράγα, τη Βιέννη και τη Βουδαπέστη, ειδικά ενόψει των χριστουγεννιάτικων εορτών.