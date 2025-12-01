Συνταγές

Γευστικό, comfort και απίστευτα αρωματικό: αυτό είναι το πιάτο που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno», συνδυάζοντας απλά υλικά με μοναδικό τρόπο. Το κοτόπουλο «δένει» ιδανικά με το λάχανο και το πράσο, ενώ η τομάτα δίνει το σώμα και τη γλύκα που χρειάζεται για να γίνει το φαγητό πραγματικά ακαταμάχητο. Μια ζεστή, χειμωνιάτικη […]