Γιουβαρλάκια αυγολέμονο ετοιμάζει ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno.
Ακολουθήστε τις οδηγίες του και καλή σας απόλαυση!
Σήμερα στην κουζίνα του «Χαμογέλα και Πάλι!» η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μας δείχνει πώς να φτιάξουμε μια πεντανόστιμη κασερόπιτα σουφλέ με καπνιστή γαλοπούλα. Η αγαπημένη σεφ συνδυάζει το ζουμερό τυρί με την πικάντικη γεύση της γαλοπούλας, δημιουργώντας ένα εύκολο αλλά εντυπωσιακό πιάτο που θα κερδίσει μικρούς και μεγάλους. Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες της Αργυρώ και απολαύστε […]
Γευστικό το πιάτο που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno».
Τσιγαριστά χόρτα με λαβράκι ετοιμάζει ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno». Ακολουθήστε τις οδηγίες του και καλή σας απόλαυση!
Γευστικό, comfort και απίστευτα αρωματικό: αυτό είναι το πιάτο που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno», συνδυάζοντας απλά υλικά με μοναδικό τρόπο. Το κοτόπουλο «δένει» ιδανικά με το λάχανο και το πράσο, ενώ η τομάτα δίνει το σώμα και τη γλύκα που χρειάζεται για να γίνει το φαγητό πραγματικά ακαταμάχητο. Μια ζεστή, χειμωνιάτικη […]