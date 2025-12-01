Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Κυριακή (23/11) οι τριήμερες εκδηλώσεις για τη Μάχη της Αράχωβας του 1826. Ξεχώρισαν τα δρομικά events, με πιο εντυπωσιακό τον δρόμο των 16 χλμ., που ξεκινούσε από το Στρατηγείο του Καραϊσκάκη στο Δίστομο και κατέληγε στην εκκλησία του Αϊ Γιώργη στην Αράχωβα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αναπαράσταση της Μάχης, που έφερε στο προσκήνιο την ιστορική νίκη των ελληνικών δυνάμεων υπό τον αρχιστράτηγο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Ο δρόμος των 16 χλμ., θεσμοθετημένος πριν τέσσερα χρόνια επί δημαρχίας Γιάννη Σταθά, αναπαριστά την πορεία του Καραϊσκάκη από το Δίστομο, όπου έλαβε πληροφορίες από καλόγερο της Μονής της Αγιαρσαλής στη Δαύλεια για την προέλαση των Τούρκων προς την Αράχωβα. Αμέσως, ο Καραϊσκάκης με το στρατό του κατευθύνθηκε μέσα από κακοτράχαλα μονοπάτια προς την Αράχωβα και τα γύρω περάσματα, εξασφαλίζοντας την πρώτη νικηφόρα αναλαμπή για την Επανάσταση.

Η κίνηση αυτή ολοκληρώθηκε δύο μήνες αργότερα με την εξίσου σημαντική πολυήμερη Μάχη του Διστόμου, όπου ο Καραϊσκάκης, με ένα ευφυές καταδρομικό σχέδιο, νίκησε ξανά τον τακτικό τουρκικό στρατό, οργανωμένο κατά ευρωπαϊκά πρότυπα.

Στα δρομικά events συμμετείχαν 29 δρομείς στον μεγάλο δρόμο των 16 χλμ., 40 ενήλικες στους δρόμους των 9,5 και 4,5 χλμ. και περίπου 50 παιδιά στον δρόμο του 1 χλμ. Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν μετάλλιο τερματίζοντας στο προαύλιο της εκκλησίας, ενώ ακολούθησε η βράβευση των τριών πρώτων ανά κατηγορία ανδρών και γυναικών. Στους αγώνες ξεχώρισαν συμμετοχές από Αράχωβα, Δίστομο, Αντίκυρα, Παραλία Διστόμου, Δεσφίνα, Άμφισσα, Λιβαδειά, Θήβα, Αθήνα, Μαρούσι, καθώς και μια ομάδα δρομέων από τη Λέσβο.

Στον δρόμο των 16 χλμ., που καλύφθηκε με ασφάλεια από οχήματα της ΕΛΑΣ, ασθενοφόρο, ομάδα της Ομάδας Διασωστών Λιβαδειάς και εθελοντές σε στάσεις, οι πρώτοι τέσσερις δρομείς που τερμάτισαν ήταν οι Τσόκανος, Λιόντος, Πολυτάρχου και Θανάσης Σιδέρης.