H Cyber Monday φέρνει σήμερα ένα «κύμα» εκπτώσεων και προσφορών που κατακλύζει τα διαδικτυακά καταστήματα, καθώς το μεγάλο εκπτωτικό event συμπίπτει με την πρώτη ημέρα του Δεκεμβρίου.

Οι «παγίδες» των διαδικτυακών εκπτώσεων

Όπως και στην περίοδο της Black Friday, έτσι και τώρα υπάρχουν κίνδυνοι που μπορεί να παραπλανήσουν τους καταναλωτές, ιδιαίτερα στο ψηφιακό περιβάλλον.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι αγορές πρέπει να γίνονται μόνο από ιστοσελίδες με επαρκή πιστοποίηση και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, καθώς διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος απάτης.

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και πλήρως ενημερωμένοι πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε συναλλαγή.

Τα SOS της Cyber Monday

• Έλεγχος της προηγούμενης τιμής: Εξασφαλίστε ότι η τιμή πριν την έκπτωση είναι πραγματική, αναζητώντας ιστορικά τιμών και συγκρίνοντας προσφορές.

• Προσοχή στους όρους αγοράς και επιστροφής: Διαβάστε προσεκτικά την πολιτική επιστροφών, ακυρώσεων και αλλαγών. Υπενθυμίζεται ότι στις διαδικτυακές αγορές ισχύει δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών.

• Ασφαλείς μέθοδοι πληρωμής: Ελέγξτε ότι η ιστοσελίδα διαθέτει ασφαλή σύνδεση (https – πιστοποιητικό SSL).

• Αξιοπιστία καταστήματος: Βεβαιωθείτε πως υπάρχουν σαφή στοιχεία επικοινωνίας και φυσική έδρα, ενώ καλό είναι να αναζητάτε αξιολογήσεις από πραγματικούς χρήστες.

• Συγκράτηση στην παρόρμηση αγοράς: Οι «flash offers» και οι χρονικοί περιορισμοί συχνά οδηγούν σε παρορμητικές αγορές. Επιλέγετε μόνο όσα προϊόντα χρειάζεστε πραγματικά.

• Επαλήθευση διαθεσιμότητας προϊόντων: Ζητήστε επιβεβαίωση πριν την πληρωμή, ειδικά για ακριβά είδη ή προϊόντα περιορισμένου στοκ.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή ενθαρρύνει τους πολίτες να προσεγγίζουν τις διαδικτυακές προσφορές με ενημέρωση και κριτική σκέψη. Σε περίπτωση διαφορών με προμηθευτές, οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν αναφορά στην Ανεξάρτητη Αρχή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της.