Δυστυχώς για τον Άρη, το περίεργο της υπόθεσης στο χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet δεν ήταν ότι πήγε να πάθει… έμφραγμα στις καθυστερήσεις. Περισσότερο περίεργο ήταν ότι αμέσως μετά βρήκε απάντηση.

Με το σκορ υπέρ του από το 27′ και με παίκτη παραπάνω από το 46′, ο Άρης… κατάφερε να παίξει με τη φωτιά. Να μην τελειώσει το ματς, να δώσει δικαιώματα που οι Θεσσαλοί εκμεταλλεύτηκαν… με τις ευλογίες της διαιτησίας. Διότι όσο και να φωνάζουν με ανακοινώσεις, πέναλτι δεν υπάρχει αφού ο Τούπτα πηγαίνει πάνω στον ήδη πεσμένο Φαντιγκά. Δημιούργησαν τις εντυπώσεις τους και μέχρι εκεί.

Ακόμα και αυτή η… εφεύρεση πάντως, δεν θα ήταν δικαιολογία για τον χθεσινό Άρη και ότι παρολίγο δεν θα κέρδισε ένα ματς που… στρώθηκε στα πόδια του. Ευτυχώς όμως το πείσμα παικτών όπως οι Ρόουζ – Φαντιγκά -κράτησαν ζωντανή την τελευταία φάση- και φυσικά το… κρύο αίμα του Ντούντου έσωσαν την κατάσταση σε ένα φινάλε-θρίλερ!

Ο Βραζιλιάνος «ντύθηκε»… Άη Βασίλης από πολύ νωρίς και με ένα γκολ που δεν ήταν εύκολο. Η πίεση της στιγμής, το σουτ στην κίνηση. Οσα κρίνονταν… Δεν είναι και λίγα. Στο 1-1 ο κόσμος ήδη ξεσπούσε και ο Άρης βρισκόταν αντιμέτωπος με πολλά παραπάνω από το να μείνει για 8η σερί αγωνιστική δίχως νίκη.

Ολα αυτά σε ένα ματς που πήγε καλά στα πρώτα 30 λεπτά. Ο Άρης έβγαλε ενέργεια, έτρεξε,έπαιξε καλή άμυνα στο μεσαίο τρίτο για να μπλοκάρει το τρανζίσιον της ΑΕΛ και την ίδια στιγμή…φόρτωσε τον ορεξάτο Πέρεθ που αποτελούσε μόνιμη πηγή κινδύνου για τον Μελίσσα.

Ο Ισπανός έδειξε χθες πόσο είχε λείψει τους προηγούμενους μήνες. Μαζί με τον Φαντιγκά και τον Ράτσιτς ήταν οι διακριθέντες σε μία βραδιά που ο Άρης δεν έθελξε. Δεν ήταν όμως αυτό το νόημα. Ηταν η νίκη, Ηταν η ανάσα που πήρε όλος ο κιτρινόμαυρος οργανισμός. Μία «ένεση» ηρεμίας εν μέσω μίας αγωνιστικής κρίσης που παραμένει και χρειάζονται πολλά περισσότερα για να βγει από αυτήν. Χρειάζεται βελτίωση επιθετικά, αγωνιστική ταυτότητα και φυσικά αποτελέσματα τα οποία ο Χιμένεθ προσδοκεί ότι θα βρει στα διαδοχικά ντέρμπι που ακολουθούν με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Για χθες, δεν μπορούμε να πούμε και πολλά για τον Ανδαλουσιανό. Είχε μία καλή ενδεκάδα και έναν πάγκο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πολλών τραυματισμών. Έφτασε στο σημείο να πάρει τον ανέτοιμο Μισεουί που δεν ήταν σε θέση να παίξει.

Από σήμερα περιμένει νεότερα και ελπίζει σε επιστροφές εν όψει ΠΑΟΚ. Το ματς Κυπέλλου της επόμενης Τετάρτης έχει και αυτό ένα «πρέπει» από πάνω του. Οχι μόνο για την μετέπειτα πορεία στο Κύπελλο, αλλά επειδή ο Άρης δεν ξέφυγε ακόμα από την κατάσταση που θα μπορεί να αντέξει ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Πόσο μάλλον κόντρα στον αιώνιό του αντίπαλο.