Οι Ερυθρές της Δυτικής Αττικής, γνωστές ιστορικά ως Κριεκούκι, βρίσκονται σε μια κρίσιμη αλλά ταυτόχρονα ελπιδοφόρα καμπή της πορείας τους. Το χωριό αντιμετωπίζει προκλήσεις, από τη μείωση του πληθυσμού έως τις ελλείψεις στις υποδομές, ωστόσο διαθέτει τις προϋποθέσεις για μια ουσιαστική αναγέννηση.

Σε βίντεο του Χρήστου Παπαστεφάνου και της Life After Gravity αποτυπώνεται η σημερινή εικόνα των Ερυθρών, οι ανησυχίες των κατοίκων για τις αγροτικές επιδοτήσεις, αλλά και οι νέες δυνατότητες που διαμορφώνονται μέσα από έργα, τοπικές πρωτοβουλίες και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Πρόκειται για ένα ρεαλιστικό και ταυτόχρονα αισιόδοξο βλέμμα σε έναν τόπο που αξίζει να ακουστεί και να στηριχθεί.

