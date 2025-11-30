Η Ερμού πλημμύρισε από κόσμο την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει γιορτές και την αγορά να κινείται σε ρυθμούς Black Friday.

Τα καταστήματα ήταν ανοιχτά και οι προσφορές, σε συνδυασμό με τον καλό καιρό, έφεραν πλήθος επισκεπτών στο κέντρο της Αθήνας. Πολλοί εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για μια βόλτα στα μαγαζιά, περισσότερο για ψυχαγωγία παρά για αγορές.

«Δεν βγήκαμε τόσο για την αγορά, όσο για τη βόλτα», ανέφεραν καταναλωτές, ενώ άλλοι πρόσθεταν: «Για βόλτα. Για ψώνια του χρόνου που θα πάρουμε το δώρο».

Παρά τις ελκυστικές εκπτώσεις, η ακρίβεια φαίνεται να περιορίζει τις αγορές. «Ό,τι μπορούμε ψωνίζουμε, αλλά ο κόσμος δεν διαθέτει πια», σημείωναν χαρακτηριστικά περαστικοί.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και εκείνοι που αποφάσισαν να επωφεληθούν από τις προσφορές. Είδη ρουχισμού, τεχνολογίας και ηλεκτρικές συσκευές ήταν στις πρώτες επιλογές, ενώ αυξημένη ζήτηση καταγράφηκε και για τα παιχνίδια των παιδιών.

Αν και ο Δεκέμβριος δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, οι έρευνες αγοράς για τα χριστουγεννιάτικα ψώνια έχουν ήδη αρχίσει. Οι καταναλωτές στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στο διαδίκτυο, καθώς η αυριανή Cyber Monday υπόσχεται νέες διαδικτυακές προσφορές και ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις.