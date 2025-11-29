Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) υποστηρίζει σε εσωτερικό υπόμνημα ότι τουλάχιστον 10 παιδιά πιθανόν να πέθαναν «εξαιτίας» του εμβολιασμού τους κατά της COVID-19, αναφέροντας ως πιθανή αιτία μυοκαρδίτιδα ή καρδιακή φλεγμονή, σύμφωνα με χθεσινό ρεπορτάζ των New Yor Times.

Το υπουργείο Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών, στο οποίο υπάγεται η FDA, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του πρακτορείου Reuters για σχολιασμό του δημοσιεύματος.

Ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική για τα εμβόλια κατά της COVID-19, περιορίζοντας τη διάθεσή τους σε άτομα άνω των 65 ετών και σε όσους πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα.

Ο Κένεντι, γνωστός για τις επιφυλάξεις του απέναντι στα εμβόλια ήδη πριν από τον διορισμό του από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο υπουργείο Υγείας, έχει στο παρελθόν συνδέσει τα εμβόλια με τον αυτισμό και επιδιώκει την αναθεώρηση της εμβολιαστικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, όταν ξέσπασε η πανδημία, και επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, οι αμερικανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι τόνιζαν με έμφαση ότι τα εμβόλια σώζουν ζωές.

Το υπόμνημα, που υπογράφεται από τον κορυφαίο ιατρικό και επιστημονικό αξιωματούχο της FDA Βινάι Πρασάντ, δεν αποκαλύπτει τις ηλικίες, την κατάσταση υγείας των παιδιών ή τις φαρμακευτικές εταιρείες των εμβολίων που εξετάζονται, σύμφωνα με τους New York Times.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Πρασάντ χαρακτηρίζει τα ευρήματα «βαθιά αποκαλυπτικά» και προαναγγέλλει αυστηρότερο έλεγχο των εμβολίων, καθώς και τυχαίες έρευνες σε όλες τις υποομάδες του πληθυσμού.