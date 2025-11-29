Το ιστορικό παλτό της Ζακλίν Κένεντι Ωνάση, το οποίο φόρεσε τη νύχτα της εκλογής του Τζον Φ. Κένεντι στην προεδρία των ΗΠΑ στις 8 Νοεμβρίου 1960, πρόκειται να βγει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα από τον οίκο Sotheby’s.

Το βιολετί μάλλινο παλτό θα παρουσιαστεί στη θεματική έκθεση «Τσάντες & Μόδα» (Handbags & Fashion) του Sotheby’s, στα νέα παγκόσμια κεντρικά γραφεία του οίκου στη Νέα Υόρκη, από τις 5 έως τις 8 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για την πρώτη φορά που είδη μόδας και αξεσουάρ θα εκτεθούν στον συγκεκριμένο χώρο.

Η δημοπρασία «Handbags & Fashion» θα ακολουθήσει, με τις προσφορές να υποβάλλονται έως τις 15 Δεκεμβρίου. Το παλτό εγκυμοσύνης της Κένεντι είχε απαθανατιστεί στο εξώφυλλο του ειδικού τεύχους του περιοδικού Life, όπου παρουσιάζονταν ο νεοεκλεγείς πρόεδρος και η πρώτη κυρία των ΗΠΑ.

Η Ζακλίν Κένεντι φόρεσε το παλτό καθώς συνόδευε τον τότε γερουσιαστή σύζυγό της στο Χαϊάνις Πορτ τη νύχτα των εκλογών, όντας οκτώ μηνών έγκυος στο δεύτερο παιδί της, τον Τζον Φ. Κένεντι Τζ.

«Λίγα ενδύματα αποτυπώνουν τόσο χαριτωμένα το πνεύμα ενός σημείου καμπής στην αμερικανική ιστορία. Αυτό το παλτό αντανακλά τη μοναδική ικανότητα της Ζακλίν Κένεντι Ωνάση να επικοινωνεί την αισιοδοξία και τον νεωτερικό χαρακτήρα μόνο μέσω του στυλ. Τώρα που κάνει το ντεμπούτο του σε δημοπρασία, αναδεικνύεται ως ένα σπάνιο τεχνούργημα στο οποίο η ομορφιά, ο συμβολισμός και η ιστορία συγκλίνουν με αξιοσημείωτη σαφήνεια, προσφέροντας στους συλλέκτες μια εξαιρετική ευκαιρία να ασχοληθούν με ένα κομμάτι με διαρκή πολιτιστική απήχηση», δήλωσε η Μοργκάν Χαλίμι, επικεφαλής τσαντών και μόδας του Sotheby’s παγκοσμίως.

Το βιολετί παλτό εκτιμάται ότι θα πωληθεί σε τιμή μεταξύ 6.000 και 8.000 δολαρίων.

Άλλα σημαντικά κομμάτια της δημοπρασίας

Στην ίδια δημοπρασία θα πωληθεί βραδινό φόρεμα από πράσινο βελούδο και χρυσές χάντρες του Alexander McQueen, από τη συλλογή «In Memory of Elizabeth Howe, Salem 1692». Το ένδυμα, μέρος της συλλογής φθινοπώρου 2007, εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 7.000 έως 12.000 δολάρια.

Ανάμεσα στα αξεσουάρ που ξεχωρίζουν είναι μια vintage ασημένια Mini Kelly Hermès τσάντα της δεκαετίας του 1990, με εκτιμώμενη τιμή 80.000 έως 150.000 δολάρια. Επίσης, μια Black Box Midas Kelly 25 Sellier περιορισμένης έκδοσης του 2023, με μεταλλικά στοιχεία από κίτρινο χρυσό 18 καρατίων, που αναμένεται να πωληθεί έως 140.000 δολάρια.

Τέλος, μια μαύρη Chevre Chamkila Bouclerie Moderne Casaque Birkin 20 Sellier περιορισμένης έκδοσης του 2024 υπολογίζεται να φτάσει τα 60.000 δολάρια, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο εντυπωσιακές συλλογές μόδας που έχουν παρουσιαστεί από τον Sotheby’s τα τελευταία χρόνια.