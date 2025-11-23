Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ —δημοσιογράφος, συγγραφέας, κόρη της Καρολάιν Κένεντι και εγγονή της Τζάκι και του Τζον Κένεντι— μίλησε ανοιχτά για τη μάχη που δίνει με τελικού σταδίου λευχαιμία, αποκαλύπτοντας πως οι γιατροί τής έχουν δώσει προσδόκιμο ζωής μόλις ενός έτους.

Διαγνωσμένη με οξεία μυελογενή λευχαιμία εδώ και δύο χρόνια, η 35χρονη Σλόσμπεργκ δημοσίευσε στο The New Yorker ένα συγκλονιστικό κείμενο υπό τον τίτλο «Μια μάχη με το αίμα μου».

“When you are dying, at least in my limited experience, you start remembering everything.” Tatiana Schlossberg, the daughter of Caroline Kennedy, writes about receiving a terminal diagnosis. https://t.co/cqpafPbNOj — The New Yorker (@NewYorker) November 22, 2025

«Όταν διαγνώστηκα με λευχαιμία, η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι αυτό δεν μπορούσε να συμβαίνει σε μένα, στην οικογένειά μου», γράφει.

Οι γιατροί ανακάλυψαν τον καρκίνο λίγο μετά τη γέννηση της κόρης της τον Μάιο του 2024. «Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι μιλούσαν για μένα», έγραψε . «Την προηγούμενη μέρα, ενώ ήμουν εννέα μηνών έγκυος, είχα κολυμπήσει ένα μίλι στην πισίνα. Δεν ήμουν άρρωστη. Δεν ένιωθα άρρωστη. Ήμουν μια από τις πιο υγιείς γυναίκες που γνώριζα».

Στο δοκίμιο, η Σλόσμπεργκ περιγράφει την εξαντλητική διαδικασία θεραπείας, η οποία περιελάμβανε αρκετούς κύκλους χημειοθεραπείας, δύο μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών και συμμετοχή σε δύο κλινικές δοκιμές. Η Σλόσμπεργκανέφερε ότι τον Σεπτέμβριο διαγνώστηκε επίσης με μια μορφή του ιού Epstein-Barr, η οποία «κατέστρεψε τα νεφρά μου» και έπρεπε να μάθει να περπατάει ξανά.

«Κατά τη διάρκεια της τελευταίας κλινικής δοκιμής, ο γιατρός μου είπε ότι θα μπορούσε να με κρατήσει στη ζωή για ένα χρόνο, ίσως», έγραψε.

«Όταν πεθαίνεις, τουλάχιστον από την περιορισμένη εμπειρία μου, αρχίζεις να θυμάσαι τα πάντα. Εικόνες έρχονται σε φλας — άνθρωποι και μέρη και τυχαίες συνομιλίες — και αρνούνται να σταματήσουν» υπογραμμίζει.

Η Σλόσμπεργκ συνδέει όσα ζει με την τραγική ιστορία της οικογένειάς της, κάνοντας αναφορά στον θάνατο του Προέδρου Κένεντι, του θείου της, Τζον Κένεντι, και της γιαγιάς της, Τζάκι Κένεντι.

«Όλη μου τη ζωή προσπάθησα να είμαι καλή, να είμαι καλή μαθήτρια, καλή αδελφή και καλή κόρη, να προστατεύω τη μητέρα μου και να μην την αναστατώνω ή την θυμώνω ποτέ», γράφει. «Τώρα πρόσθεσα μια νέα τραγωδία στη ζωή της, στη ζωή της οικογένειάς μας, και δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να το σταματήσω».