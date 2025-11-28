Μια 18χρονη κοπέλα βρήκε τραγικό θάνατο στην Ολλανδία, όταν, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, δολοφονήθηκε σε έγκλημα τιμής από την ίδια της την οικογένεια, επειδή η «δυτική» της συμπεριφορά θεωρήθηκε ντροπή για τους συγγενείς της.

Η Ράιαν Αλ Νατζάρ βρέθηκε νεκρή σε βάλτο, δεμένη και φιμωμένη, έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή της από το σπίτι της στο Γιούρε. Οι δύο αδελφοί της, Μοχάμεντ (23 ετών) και Μουχανάντ (25 ετών), δικάζονται για τη δολοφονία της, ενώ ο πατέρας τους, Χάλεντ, που φέρεται να έδωσε την εντολή, έχει διαφύγει στη Συρία και θα δικαστεί ερήμην.

Η Ράιαν εξαφανίστηκε στις 22 Μαΐου 2024 και το σώμα της εντοπίστηκε στις 28 Μαΐου κοντά στο Λέλισταντ, βορειοανατολικά του Άμστερνταμ. Οι ερευνητές εντόπισαν DNA του πατέρα της κάτω από τα νύχια της, στοιχείο που δείχνει ότι προσπάθησε να αντισταθεί.

Σύμφωνα με τους Ολλανδούς εισαγγελείς, το κίνητρο της δολοφονίας ήταν η σχέση της νεαρής με έναν φίλο και η συμπεριφορά της, την οποία η οικογένεια θεωρούσε «δυτική» και προσβλητική για την τιμή τους. Η Εισαγγελία χαρακτήρισε επίσημα την υπόθεση ως έγκλημα τιμής.

Η δίκη και οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων

Οι δύο αδελφοί αρνούνται τη συμμετοχή τους και υποστηρίζουν ότι ο πατέρας τους διέπραξε τη δολοφονία μόνος του. Ο Χάλεντ, σε email που φέρεται να έστειλε στην εφημερίδα De Telegraaf, ανέλαβε την ευθύνη, ισχυριζόμενος ότι οι γιοι του είναι αθώοι. Οι εισαγγελείς απορρίπτουν αυτόν τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι τους διέταξε να οδηγήσουν τη Ράιαν σε απομονωμένο σημείο και να τη ρίξουν στο νερό, γνωρίζοντας πως θα πεθάνει.

Η αστυνομία είχε παράσχει προστασία στη Ράιαν πριν από τη δολοφονία, ωστόσο το μέτρο αυτό είχε αρθεί πριν το έγκλημα, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι. Οι δύο αδελφοί συνελήφθησαν αμέσως μετά τον εντοπισμό της σορού και παραμένουν υπό κράτηση.