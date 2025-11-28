Περίπου εκατό διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης εισέβαλαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa στο Τορίνο, παραβιάζοντας την κεντρική πύλη και φτάνοντας μέχρι την αίθουσα σύνταξης.

Οι διαδηλωτές, πολλοί εκ των οποίων είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και πέταξαν χαρτιά και βιβλία από τα γραφεία. Επίσης, άφησαν κοπριά έξω από την κεντρική είσοδο του κτηρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ οι Ιταλοί δημοσιογράφοι πραγματοποιούσαν απεργία, με αποτέλεσμα οι χώροι εργασίας να είναι σχεδόν άδειοι. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον δημοσιογραφικό κόσμο της Ιταλίας.

Οι δημοσιογράφοι της La Stampa και η Ένωση Συντακτών Ιταλίας καταδίκασαν το βίαιο επεισόδιο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για επίθεση κατά της ελευθεροτυπίας. Παράλληλα, εξέφρασαν απορία για την απουσία αστυνομικής προστασίας στα γραφεία της εφημερίδας.

“Δεν φοβόμαστε, είμαστε δημοσιογράφοι και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να αφήσουμε να μας εκφοβίσουν“, υπογράμμισαν οι συντάκτες της La Stampa.