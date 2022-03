«Και τι θα γινόταν αν η δολοφονία του Πούτιν ήταν η μόνη διέξοδος» στον πόλεμο στην Ουκρανία;

Ο ρώσος πρέσβης στην Ιταλία υπέβαλε την Παρασκευή μήνυση κατά της εφημερίδας «La Stampa», μετά τη δημοσίευση ενός κύριου άρθρου που εξετάζει την υπόθεση της φυσικής εξόντωσης του ρώσου προέδρου.

Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 22 Μαρτίου, ο δημοσιογράφος και πολεμικός ρεπόρτερ, Ντομένικο Κουρίκο, γράφει: «Η στρατιωτική επέμβαση αποκλείεται, η διπλωματική λύση είναι ατελέσφορη, το μόνο που μένει είναι να θεωρητικοποιήσουμε τη δολοφονία του Τσάρου από το χέρι ενός κοντινού του προσώπου».

«Το νούμερο ένα σχέδιο του Μπάιντεν, του ΝΑΤΟ και των Ευρωπαίων είναι το εξής: βάλτε κάποιον στη Μόσχα να δολοφονήσει τον Πούτιν, ελευθερώνοντάς μας από το βάρος», είπε.

Αλλά αυτός ο πολεμικός ρεπόρτερ, που απήχθη δύο φορές, στη Λιβύη το 2011 και στη συνέχεια στη Συρία το 2013, καταλήγει: «Είμαστε βέβαιοι ότι η βίαιη εξάλειψη του τυράννου δεν θα προκαλούσε ακόμη χειρότερο χάος; Μπορούμε μόνο να είμαστε απαισιόδοξοι».

Ο ρώσος πρεσβευτής στην Ιταλία, Σεργκέι Ραζόφ, υπέβαλε καταγγελία στην εισαγγελία της Ρώμης για υποκίνηση διάπραξης εγκλήματος.

Βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο, ο διπλωμάτης κατήγγειλε ένα άρθρο «που παραβιάζει την ηθική, τα ήθη και τους κανόνες της δημοσιογραφίας».

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο διευθυντής της «La Stampa» αρνήθηκε τις «αβάσιμες κατηγορίες».

«Ο Ντομένικο ανέπτυξε αυτή τη θεωρία μόνο για να την αποδομήσει (…) Πέρα από το ηθικό ερώτημα, γράφει ότι η θεραπεία θα ήταν χειρότερη από την ασθένεια, γιατί θα κινδύνευε να επιδεινώσει το πνεύμα της εκδίκησης της βαθιάς Ρωσίας», τόνισε ο Μάσιμο Τζιανίνι.

Είπε επίσης ότι απορρίπτει «τα μαθήματα όσων αντιμετωπίζουν τις πληροφορίες με τον τρόπο που γνωρίζουν στην ίδια τους τη χώρα. Δεν είναι ο ρώσος πρεσβευτής εκείνος που θα μας διδάξει δημοσιογραφία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η «La Stampa» έλαβε την υποστήριξη πολλών πολιτικών κομμάτων και αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της κυβέρνησης, Μάριο Ντράγκι.

«Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου σε όλους τους δημοσιογράφους της ‘La Stampa’ και τον διευθυντή της, Τζιανίνι», είπε ο Ντράγκι στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες. μετά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

Σχολιάζοντας την καταγγελία του ρώσου διπλωμάτη, πρόσθεσε ότι «βασικά, είναι ο πρεσβευτής μιας χώρας όπου δεν υπάρχει ελευθερία του Τύπου».

Νωρίτερα, ο ιταλός υφυπουργός Εξωτερικών, Μπενεντέτο Ντέλλα Βεντόβα, υπερασπίστηκε «την ελευθερία των ιταλών δημοσιογράφων να γράφουν και να ασκούν το επάγγελμά τους».

«Είναι η ουσιαστική διαφορά μεταξύ της Ιταλίας, της Ευρώπης, των φιλελεύθερων δημοκρατιών και της Ρωσίας του Πούτιν, όπου οι πολίτες συλλαμβάνονται μόνο επειδή αποκαλούν τον πόλεμο πόλεμο», είπε στον λογαριασμό του στο Twitter.

L’ambasciatore russo in Italia Razov oggi ha indetto una conferenza stampa per annunciare una inconsistente querela al quotidiano @LaStampa. Libero di farlo, così come i giornali italiani sono liberi di poter scrivere ed esercitare il loro lavoro di cronaca e di critica 1/4

— BenedettoDellaVedova🇮🇹🇪🇺 (@bendellavedova) March 25, 2022