Νέα Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και τον Έλεγχο της Αγοράς δημιουργεί η κυβέρνηση, σε μια θεσμική μεταρρύθμιση που, όπως τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, «ανεξαρτητοποιεί το μηχανισμό ελέγχου της αγοράς από την εκάστοτε κυβέρνηση». Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ERTNEWS, ο υπουργός υπογράμμισε ότι ο πολίτης «θα ξέρει πως μπορεί πλέον να απευθύνεται σε ένα σημείο αναφοράς».

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι η νέα Αρχή θα διαθέτει διοικητή και τρεις υποδιοικητές με πενταετή θητεία, καθώς και 300 νέους ελεγκτές. Θα αξιοποιεί ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της.

Όπως ανακοίνωσε, «την Δευτέρα θα ανοίξει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δέκα ημέρες, για όσους ενδιαφέρονται να αναλάβουν τα καθήκοντα του προσωρινού διοικητή». Παράλληλα, μέσα στους επόμενους μήνες θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τον διοικητή που θα έχει πενταετή θητεία.

Νομοθετική ρύθμιση για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Αναφερόμενος στη ρύθμιση που αφορά τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, ο υπουργός σημείωσε ότι «ο ευρύτερος χώρος μπορεί να αξιοποιηθεί για σημαντικές επενδύσεις και για πολύ καλύτερες λιμενικές και εφοδιαστικές λειτουργίες». Όπως εξήγησε, η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στα ναυπηγεία να αναπτύξουν νέα δραστηριότητα, αυξάνοντας τα έσοδα του Δημοσίου και δημιουργώντας εκατοντάδες ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Σε ερώτηση για τις σχέσεις Ελλάδας – Κίνας, ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ότι «καθόλου δεν επηρεάζονται, οι συμφωνίες είναι συμφωνίες και θα τηρηθούν. Η Ελλάδα είναι μια υπεύθυνη, δημοκρατική χώρα και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας».

Διαφάνεια στις τιμές και προστασία του καταναλωτή

Αναφορικά με τη ρύθμιση για την αναγραφή αρχικής και τελικής τιμής, ο υπουργός εξήγησε ότι «όταν υπάρχουν υπερβολικές αυξήσεις, θα μπορεί με υπουργική απόφαση να υποχρεώνεται το λιανεμπόριο να αναγράφει την αρχική τιμή, κατ’ αρχήν για τα νωπά προϊόντα». Τόνισε πως «ο ενημερωμένος καταναλωτής έχει δύναμη και όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να τιθασευτούν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας».

Παράταση στην απογραφή ανελκυστήρων

Τέλος, για την απόφαση παράτασης της διαδικασίας απογραφής των ανελκυστήρων έως τις 30 Ιουνίου 2026, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι «προτιμήσαμε αντί για την αυστηρότητα επιβολής προστίμων, την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία της κοινωνίας». Υπογράμμισε ότι η διαδικασία είναι απλή, δωρεάν και αφορά την ασφάλεια όλων.

Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης.