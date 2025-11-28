Δημοφιλή
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Από το Κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες
Τι προβλέπει ο νέος κυβενητικός σχεδιασμός
Οι «ΙΣΤΟΡΙΕΣ» ανοίγουν το κεφάλαιο του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου – Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου με ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο
Το νέο τεύχος του περιοδικού ΙΣΤΟΡΙΕΣ, που κυκλοφορεί το Σάββατο 29 Νοεμβρίου με ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο, ανοίγει έναν βαθύ και αναγκαίο διάλογο με το πιο σκοτεινό και διχαστικό κεφάλαιο της νεότερης ελληνικής ιστορίας: τον Εμφύλιο Πόλεμο. Μια περίοδος που βύθισε τη χώρα σε μια αδυσώπητη αδελφοκτόνο σύγκρουση, δίχασε οικογένειες, γέννησε στρατόπεδα, παγίωσε ιδεοληψίες και καθόρισε […]
Η ιστορική επίσκεψη του Πάπα Λέοντα στην Τουρκία ζωντανά στο Mega News – Αναλυτικά το πρόγραμμα
Το MEGA News καλύπτει ζωντανά την ιστορική επίσκεψη του Πάπα Λέοντα στην Τουρκία. Με στόχο την ενίσχυση της ενότητας και την περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών ανάμεσα στις δύο Εκκλησίες, το Οικουμενικό Πατριαρχείο προετοιμάζεται να υποδεχθεί επίσημα τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Η επίσκεψη του Πάπα Λέοντα πραγματοποιείται με αφορμή τη θρονική εορτή της Εκκλησίας της […]
«MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου: «Οι ιστορίες πίσω από τα μεγάλα γεγονότα»
Απόψε στις 00:00
«Η Γη της Ελιάς»: Τι θα δούμε απόψε στο διπλό επεισόδιο της επιτυχημένης σειράς του Mega
Η σχέση της Βασιλικής με τον Στέφανο δοκιμάζεται σκληρά. Εκείνος την απομακρύνει για να την προστατεύσει, αλλά η απόφαση αυτή θα οδηγήσει σε συγκρούσεις, απογοήτευση και ζήλια που θα κρίνουν αν η αγάπη τους έχει μέλλον. Οι εξελίξεις θα είναι δραματικές στο αποψινό, διπλό επεισόδιο της επιτυχημένης σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς», που […]