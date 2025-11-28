Συνεχίζεται η κακοκαιρία με το όνομα ADEL, η οποία θα επηρεάσει και σήμερα Παρασκευή (28-11-2025) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα, ενώ το Σάββατο (29-11-2025) θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές είναι ισχυρά και συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Forecast Weather Greece καταστροφές από το χαλάζι προκλήθηκαν στη Μονεμβασιά.

Μεγάλες ⚠️καταστροφές από την ισχυρή χαλαζόπτωση στην Μονεμβασιά Βίντεο : Γιάννης Μάστρο pic.twitter.com/gvSwtIOzUB — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 28, 2025

Iσχυρή χαλαζόπτωση και στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

Λακωνία: Πλημμύρισε τμήμα της Ε.Ο Σκάλας – Βλαχιώτη – Κλειστά σχολεία στον Δήμο Ευρώτα

Η έντονη βροχή που έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει τμήμα της Ε.Ο. Σκάλας – Βλαχιώτη. λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στον Δήμο Ευρώτα Λακωνίας με απόφαση του Δήμου για προληπτικούς λόγους.

Προβλήματα από την ισχυρή βροχόπτωση και στην Τροιζηνία

Στην περιοχή της Τροιζηνίας, λόγω έντονης βροχόπτωσης στο Κρανίδι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, λόγω του ότι ανέβηκε πολύ η στάθμη των υδάτων διακόπηκε η κυκλοφορία τους επαρχιακούς δρόμους Κρανιδίου- Κάμπου, Κρανιδίου- Αυλώνας και Κρανιδίου- Φούρνων.

Στα σημεία αυτά ακινητοποιήθηκαν κάποια αυτοκίνητα, αλλά, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, δεν κινδυνεύουν άνθρωποι.

Νέες κατολισθήσεις γύρω από τον Άραχθο

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, Νέες κατολισθήσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε οικισμούς γύρω από τον Άραχθο, καθώς η συνεχής κακοκαιρία έχει φουσκώσει επικίνδυνα το ποτάμι και έχει επιβαρύνει το έδαφος. Η κατάσταση στα Τζουμέρκα παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, με ολόκληρες πλαγιές να έχουν υποχωρήσει και τμήματα του οδικού δικτύου να έχουν καταστραφεί.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και σήμερα Παρασκευή 28/11 με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεγάλα ύψη βροχής κατά τόπους, αλλά και χαλαζοπτώσεις με πιθανότητα για χαλάζι μεγάλου μεγέθους.

Σήμερα Παρασκευή (28-11-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι αργά το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και το μεσημέρι

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

δ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα.

Στην Αττική τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Αύριο Σάββατο (29-11-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

β. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα.