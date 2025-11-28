Ελεύθεροι χωρίς κανένα περιοριστικό όρο αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 57χρονος δικηγόρος και ο 42χρονος συγκατηγορούμενος του, που συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι σε κύκλωμα διακίνησης πλαστών πινάκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή τους με την υπόθεση.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο κατηγορούμενος δικηγόρος υποστήριξε ότι ο συγκατηγορούμενός του τού έδωσε τους πίνακες για να τους φυλάξει.

Ως προς τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του, υποστήριξε πως πρόκειται για οικογενειακά κειμήλια.