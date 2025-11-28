Ανατροπή φέρεται να προκύπτει στην υπόθεση της 14χρονης στο Μενίδι, καθώς τα ευρήματα του ιατροδικαστή, παρουσιάζουν μία διαφορετική εικόνα της κατάστασης.

O ιατροδικαστής αναφέρει ότι η 14χρονη δεν έχει επιφανειακά τραύματα που να προέρχονται από ξυλοδαρμό, ενώ δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα αν αυτό που ήταν τυλιγμένο στην εφημερίδα, ήταν πράγματι έμβρυο.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, το ανήλικο κορίτσι, 14 ετών, παρουσιάστηκε στις αρχές με το νεκρό έμβρυο, όιπως ανέφερταν οι πρώτες πληροφορίες. Η 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων.

Η ανήλικη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι απέβαλε το έμβρυο που κυοφορούσε για 1,5 μήνα, μετά από ξυλοδαρμό που υπέστη από την μητέρα της, η οποία και συνελήφθη.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθη και προσήχθη στο Γραφειο ενδοοικογενειακής Αχαρνων το μεσημέρι της Πέμπτης (27/11) γυναίκα ρομά για έκθεση, βαριά σωματική βλάβη στα πλαίσια ενδοοικογενειακής βιας κατά της 14χρονης κόρης της.