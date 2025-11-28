«Οι μητέρες που ασφαλίζονται ως μη μισθωτές στον e-ΕΦΚΑ είτε διαθέτουν ατομική επιχείρηση, είτε συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα- εξομοιώνονται πλήρως, ως προς τις προϋποθέσεις λήψης της παροχής. Κατά συνέπεια, η καταβολή της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας για όλες τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, συνεχίζεται κανονικά».

Αυτό υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας γνωστοποιώντας πρόσφατη παρέμβασή του, για να υποστηρίξει μέλος του για το οποίο ανακλήθηκε η Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας που λάμβανε, παρά το γεγονός ότι ήταν ασφαλισμένη ως μη μισθωτή στον e-ΕΦΚΑ.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του επιμελητηρίου, «η υπόθεση αφορούσε ασφαλισμένη που συμμετέχει σε ομόρρυθμη εταιρεία – μέλος του ΒΕΑ, η οποία ενημερώθηκε ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της παροχής, λόγω της εταιρικής μορφής μέσω της οποίας ασκεί την επαγγελματική της δραστηριότητα. Το ΒΕΑ, στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας του με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και αξιοποιώντας το Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο φορέων, διαβίβασε στη Διοίκηση της ΔΥΠΑ τα σχετικά στοιχεία και ζήτησε επανεξέταση της συγκεκριμένης περίπτωσης.

Στην επιστολή του, το ΒΕΑ επισήμανε, ότι οι επαγγελματίες που ασφαλίζονται υποχρεωτικά ως μη μισθωτοί, είτε δραστηριοποιούνται με ατομική επιχείρηση, είτε συμμετέχουν σε εταιρικές μορφές όπως οι ομόρρυθμες εταιρείες, έχουν την ίδια ασφαλιστική ιδιότητα έναντι του e-ΕΦΚΑ. Ως εκ τούτου, οι μητέρες που καταβάλλουν εισφορές ως μη μισθωτές, δικαιούνται την Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας ανεξαρτήτως του τρόπου οργάνωσης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Η τοποθέτηση αυτή, στηρίζεται στις υφιστάμενες διατάξεις που ρυθμίζουν την υπαγωγή των μη μισθωτών στην κοινωνική ασφάλιση, καθώς και στον σκοπό του θεσμού της παροχής, ο οποίος συνδέεται με την κάλυψη της μητρότητας και όχι με τη νομική μορφή άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η ΔΥΠΑ, ανταποκρινόμενη άμεσα στο αίτημα του επιμελητηρίου και στα στοιχεία που της διαβιβάστηκαν, προχώρησε σε συνολική επανεξέταση των σχετικών περιπτώσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της υπηρεσίας, η διευκρίνιση του νομικού πλαισίου, οδήγησε στην αποκατάσταση όλων των περιπτώσεων που είχαν τεθεί υπό έλεγχο, μεταξύ των οποίων και η υπόθεση του μέλους του ΒΕΑ.

Με βάση την επίσημη αποσαφήνιση, οι μητέρες που ασφαλίζονται ως μη μισθωτές στον e-ΕΦΚΑ -είτε διαθέτουν ατομική επιχείρηση, είτε συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα- εξομοιώνονται πλήρως, ως προς τις προϋποθέσεις λήψης της παροχής. Κατά συνέπεια, η καταβολή της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας για όλες τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, συνεχίζεται κανονικά».

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του ότι χαιρετίζει τη συνεργασία με τη ΔΥΠΑ και την ταχεία θεσμική ανταπόκρισή της, η οποία οδήγησε στην ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και στην επίλυση του ζητήματος.

«Η αποτελεσματική επικοινωνία και η άμεση διευθέτηση της υπόθεσης, αποδεικνύουν την αξία του διαλόγου και της συνεχούς συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων» σημειώνει το ΒΕΑ και προσθέτει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στα μέλη του, παρέχοντας ενημέρωση και στήριξη, σε κάθε ζήτημα που ανακύπτει, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των επαγγελματιών.

«Με υπευθυνότητα και θεσμική συνέπεια, το επιμελητήριο θα εξακολουθήσει να επιδιώκει λύσεις, που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των ανθρώπων που τις στελεχώνουν», επισημαίνει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Κωνσταντίνος Δαμίγος.