Ο Πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα χαρακτήρισε χθες Τετάρτη το βράδυ «λυπηρή» την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η χώρα του δεν πρόκειται να προσκληθεί στις εργασίες της G20 το 2026, τις οποίες θα οργανώσουν οι ΗΠΑ στη Φλόριντα, σύμφωνα με επίσημη ανάρτηση στο X.

PRESIDENT RAMAPHOSA NOTES US STATEMENT ON SOUTH AFRICA’S G20 PARTICIPATION President @CyrilRamaphosa has noted the regrettable statement by President Donald Trump on South Africa’s participation in the 2026 G20 meetings. The G20 South Africa 2025 Leaders’ Summit attended by… — The Presidency 🇿🇦 (@PresidencyZA) November 26, 2025

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη πως απούσης οποιασδήποτε αντιπροσωπείας της Ουάσιγκτον στη Σύνοδο της G20 στη Νότια Αφρική την περασμένη εβδομάδα, η Προεδρία της G20 παραδόθηκε σε αξιωματούχο «της Πρεσβείας των ΗΠΑ».

Νωρίτερα χθες, ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social πως δεν θα επιδοθεί πρόσκληση στη Νότια Αφρική, ώστε να συμμετάσχει στις εργασίες της επόμενης χρονιάς, θυμίζοντας πως ο ίδιος αποφάσισε να προκαλέσει μποϊκοτάζ, λόγω αυτών, που αποκάλεσε «φρικιαστικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» των Αφρικάνερ, δηλαδή των λευκών γαιοκτημόνων, επειδή οι νοτιοαφρικανικές Αρχές, «για να το πούμε ωμά, σκοτώνουν λευκούς», επιδίδονται σε «γενοκτονία», όπως αναφέρει.

Ο ΝτόναλντΤραμπ επαναλαμβάνει χωρίς να παρουσιάζει καμιά απόδειξη γι’ αυτό ότι η Νότια Αφρική επιδίδεται σε αιματηρό «διωγμό» της μειονότητας των λευκών και —παρά την εξαιρετική επιθετική ρητορική και πολιτική του για την πάταξη της μετανάστευσης— η κυβέρνησή του προσέφερε πολιτικό άσυλο σε ορισμένα μέλη της.