Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, σε αρκετές περιοχές της χώρας. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο και, από το απόγευμα, στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, τη Ζάκυνθο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας έως τους 22 βαθμούς Κελσίου στα νότια.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν, με βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι με βροχές και, από το βράδυ, σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 10 έως 18 βαθμούς.

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία θα ενταθούν με ισχυρές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 4 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι 4 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη νότια Πελοπόννησο τα φαινόμενα θα ενταθούν το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί 4 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, άνεμοι νότιοι 5 με 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 22 βαθμούς.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου: Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βορειοδυτικά.

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου: Εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην ανατολική Ελλάδα. Θα σημειωθούν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι 3 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς.

Σάββατο 29 Νοεμβρίου: Άστατος καιρός με νεφώσεις και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς 3 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Κυριακή 30 Νοεμβρίου: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά με πιθανότητα ασθενών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.