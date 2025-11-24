Ο Άρης γύρισε στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Δευτέρας (24/11) από την Αθήνα, δίχως βαθμούς από το ντέρμπι με την ΑΕΚ αλλά σημαντικά προβλήματα.

Το πρώτο είναι ο Μιγκέλ Αλφαρέλα. O Γάλλος σόκαρε τους πάντες με τον τραυματισμό του το βράδυ της Κυριακής, με την νεότερη εκτίμηση να κάνει λόγο για εξάρθημα στο μετατάρσιο και όχι απλά κάκωση.

Υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να μείνει εκτός ακόμα και δύο μήνες, κάτι που θα φανεί από τις σημερινές εξετάσεις. Μέσα από αυτές θα κριθεί εάν πρέπει να υποβληθεί ή όχι σε επέμβαση.

Στο άλλο μέτωπο, δηλαδή του Σούντμπεργκ, υπάρχει φόβος για θλάση. Ο Σουηδός αποχώρησε τραυματίας στο ημίχρονο του χθεσινού ντέρμπι και στέκεται άτυχος σε μία πολύ καλή περίοδο για τον ίδιο, έχοντας κερδίσει την σταθερή παρουσία του στα βασικά πλάνα του Μανόλο Χιμένεθ.