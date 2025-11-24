Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (24/11), έξω από σχολείο της Χαλκίδας.

Συγκεκριμένα, λίγα μέτρα από το 22ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας, μητέρα που περπατούσε μαζί με τον 10χρονο γιο της χτυπήθηκε από διερχόμενο ΙΧ, περίπου 500 μέτρα από το σχολείο.

Η γυναίκα μαζί με το παιδί κινούντας στην άκρη του δρόμου, σύμφωνα με το evima.gr, όταν το αυτοκίνητο την παρέσυρε, ρίχνοντάς την στο έδαφος. Ο οδηγός σταμάτησε αμέσως, ενώ περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν.

Στο σημείο βρέθηκε τυχαία ένας ορθοπεδικός, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα. Ο γιατρός περιέγραψε στο eviaonline.gr ότι είδε τη γυναίκα πεσμένη και διαπίστωσε ότι είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ωστόσο η κατάσταή της ήταν σταθερή.

Την κράτησε ήρεμη μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για περαιτέρω φροντίδα.

Το 10χρονο αγόρι, εμφανώς σοκαρισμένο από το συμβάν, συνοδεύτηκε στο σχολείο από μητέρα άλλου παιδιού, ενώ ο πατέρας του ενημερώθηκε άμεσα για το ατύχημα.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο, εξετάζοντας παράγοντες όπως η ορατότητα και η ταχύτητα του οχήματος.