Ενισχυτική διδασκαλία σε έξι μαθήματα του Γυμνασίου και επτά ειδικά μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων θέτει σε πλήρη εφαρμογή το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2025-2026. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ουσιαστική στήριξη των μαθητών, των υποψηφίων Λυκείου καθώς και των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με τις δύο νέες αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, προβλέπεται η διάθεση 799 εκπαιδευτικών και 410 υπευθύνων Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης. Οι θέσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (ΕΚΤ+, ΕΣΠΑ 2021-2027).

Μαθήματα Γυμνασίου

Για τους μαθητές των Γυμνασίων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποστηρικτικά μαθήματα σε Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά. Στόχος είναι η ενίσχυση των βασικών γνωστικών δεξιοτήτων και η καλύτερη προετοιμασία των μαθητών για τη συνέχεια της εκπαιδευτικής τους πορείας.

Ειδικά Μαθήματα Πανελλαδικών

Για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, η ενισχυτική διδασκαλία αφορά τα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Μουσική Αντίληψη – Θεωρία – Αρμονία. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη προετοιμασία των μαθητών για τα μαθήματα που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εισαγωγή σε συγκεκριμένες σχολές.

Οργάνωση και διαδικασία

Το πρόγραμμα ενεργοποιεί τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συγκρότηση των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) και των τμημάτων που θα λειτουργήσουν. Οι διευθυντές Γυμνασίων και Λυκείων ενημερώνουν μαθητές και γονείς, συλλέγουν δηλώσεις συμμετοχής και διαμορφώνουν τις προτάσεις λειτουργίας των τμημάτων.

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης οφείλουν να αποστείλουν έως τις 26 Νοεμβρίου 2025 τα τελικά στοιχεία στο Υπουργείο. Η διαδικασία αυτή θα καθορίσει την οριστική διαμόρφωση των τμημάτων και των σχολικών κέντρων σε όλη τη χώρα.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του προγράμματος και, όπως επισημαίνεται, θα προχωρεί σε κάθε αναγκαία διευκρίνιση ή συμπληρωματική οδηγία για την αποτελεσματική λειτουργία του.