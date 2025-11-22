Πριν από δύο χρόνια, ένα απόγευμα του Ιουλίου, η Αν Μπλάκγουντ πήγε με το ποδήλατο στο νεκροταφείο όπου ήταν θαμμένος ο μοναχογιός της.

Ήταν μια επίσκεψη που είχε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν στα 20 χρόνια από τον θάνατό του, αλλά εκείνη η μέρα ήταν ξεχωριστή – θα ήταν τα 36α γενέθλια του Κρίστοφερ.

Ο Μάρτιν Σούτερ, ο πρώην σύζυγός της, βρισκόταν επίσης στο νεκροταφείο στο Στάμπινγκτον του Χαμσάιρ. Γνώριζε ότι η 71χρονη θα επισκεπτόταν το νεκροταφείο και περίμενε στο αυτοκίνητό του, έχοντας φτάσει πέντε ώρες νωρίτερα.

Καθώς η κα Μπλάκγουντ περπατούσε μέσα στο νεκροταφείο, ο Σούτερ την χτύπησε, μαχαιρώνοντάς την στην πλάτη με ένα κουζινομάχαιρο 30 εκατοστών.

Όταν η λαβή έσπασε, χρησιμοποίησε το ψαλίδι που η ίδια είχε μαζί της με κάποια τριαντάφυλλα για να της προκαλέσει 19 ακόμη τραύματα στον λαιμό και τους ώμους. Η μητέρα του παιδιού τους δεν είχε καμία ελπίδα.

Καθώς η κα Μπλάκγουντ κείτονταν ετοιμοθάνατη στο έδαφος, ο 68χρονος Σούτερ κάλεσε το 999. «Μόλις δολοφόνησα κάποιον», είπε. «Μόλις σκότωσα την πρώην σύζυγό μου, την μαχαίρωσα μέχρι θανάτου».

Ο Σούτερ είπε ότι «η ζωή του είχε καταστραφεί» από την κα Μπλάκγουντ και «την κατηγόρησε για την αυτοκτονία του γιου του». Όταν ο αστυνομικός στην άλλη άκρη της γραμμής του είπε ότι ακουγόταν ήρεμος, ο Σούτερ απάντησε: «Δεν θα ενοχλήσω τον κηπουρό».

Χθες στο Δικαστήριο του Πόρτσμουθ, ο Σούτερ καταδικάστηκε σε τουλάχιστον 27 χρόνια φυλάκιση για φόνο.

Αν και αρχικά είχε δηλώσει ένοχος για το αδίκημα, στη συνέχεια προσπάθησε να ανακαλέσει την ομολογία του, παρατείνοντας τη νομική διαδικασία και προκαλώντας περισσότερο πόνο και δυσφορία στην οικογένεια της κας Μπλάκγουντ. Αλλά αυτή ήταν προφανώς τυπική συμπεριφορά για έναν αυταρχικό, ελεγκτικό άνδρα που είχε κάνει το διαζύγιό του όσο το δυνατόν πιο δυσάρεστο για την πρώην σύζυγό του, με την οποία είχε χωρίσει 20 χρόνια νωρίτερα.

Του επιβλήθηκε ξεχωριστή ποινή τεσσάρων μηνών για μια παλιά σεξουαλική επίθεση σε κορίτσι ηλικίας κάτω των 14 ετών. Ο Σούτερ, ο οποίος φέρεται να έχει αυτισμό, δεν έδειξε καμία συγκίνηση όταν φυλακίστηκε και χαμογέλασε καθώς έφευγε από το δικαστήριο. «Καμία ποινή που μπορώ να επιβάλω δεν μπορεί να αποζημιώσει την οικογένεια και τους φίλους της Αν Μπλάκγουντ για την καταστροφική τους απώλεια», δήλωσε ο δικαστής Michael Bowes KC.

«Δολοφονήσατε βάναυσα την Αν Μπλάκγουντ με τον πιο σκληρό και βασανιστικό τρόπο που θα μπορούσατε – μαχαιρώνοντάς την μέχρι θανάτου στον τάφο του γιου της. Αυτό χαρακτηρίζεται σωστά από την οικογένεια και τους φίλους της ως πράξη κακίας».

