Ο γάμος της πρώην του Χάρι στο ξενοδοχείο φουντώνει τη ζήλια της Ελβίρας στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, απόψε στις 21:00, στο MEGA.

Η ομάδα βρίσκεται σε αναβρασμό προκειμένου να διοργανώσει με επιτυχία τη δεξίωση του γάμου στο ξενοδοχείο. Την ίδια ώρα, μια ακόμη μηχανορραφία του Παντελή δίνει στη Λαμπρινή την ευκαιρία να βγάλει «λαβράκι».

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς;

Επεισόδιο 18 – «Καλά Στέφανα» (Σάββατο 22 Νοεμβρίου)

Ο πλούσιος γάμος που αναλαμβάνει το ξενοδοχείο είναι της πρώην του Χάρι και νικήτριας γνωστού reality. Η ζήλεια ξυπνάει στην Ελβίρα, αλλά το κρύβει καλά από όλους εκτός από την Ντίνα. Ο Φίλιππος μαλώνει μαζί της για την επιλογή της γαμήλιας playlist, ο Γιάννης υπόσχεται στα social τον γάμο της χρονιάς, ενώ η Νούλη προσπαθεί να εφαρμόσει τα απανταχού γαμήλια έθιμα της υφηλίου για να πλασαριστούν ως ethnic wedding spot. Ο Παντελής τσακώνεται με το πρακτορείο γάμων που δεν του ανέθεσε ένα τόσο μεγάλο event και εκδικείται σαμποτάροντας το γάμο με τη βοήθεια του Ηλία και της Λαμπρινής. Ωστόσο, η τελευταία, παριστάνοντας την καφετζού στον υποψήφιο γαμπρό, βγάζει άλλο «λαβράκι»…

Γκεστ επεισοδίου: Κάτια Ταραμπάνκο, Ηλίας Γκότσης, Δημήτρης Ροΐδης

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

