Ο Χάρι επιλέγει τη φυγή στο εξωτερικό απέναντι στην ανένδοτη στάση της Ελβίρας στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, σε νέο ραντεβού, Πέμπτη 13 και Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στις 21:00, στο MEGA.

Η επικείμενη άφιξη μιας πάμπλουτης πελάτισσας στο ξενοδοχείο φέρνει αναστάτωση στην ομάδα του HOTΕΛ ΕΛVIRA. Πώς θα αντιδράσουν όμως οι ήρωες της κωμικής σειράς όταν ανακαλύψουν πως η υψηλή προσκεκλημένη είναι… τετράποδη;

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς;

Επεισόδιο 16 – «V.I.P.» (1) (Πέμπτη 13 Νοεμβρίου)

Ο Χάρι ομολογεί στην Ελβίρα ότι είναι ο εκτελεστής του σχεδίου της Raptor, και εκείνη τού ζητάει να φύγει από το ξενοδοχείο το συντομότερο. Η παράξενη συμπεριφορά του Φίλιππου ανησυχεί την Ντίνα, η οποία κάνει διάρρηξη στο σπίτι του και ανακαλύπτει την κρυφή του ζωή. Ο Γιάννης εξασφαλίζει αποκλειστική διαμονή από μια πάμπλουτη πελάτισσα και επιστρατεύει τον Θεμιστοκλή για να κάνει χλιδάτες παρεμβάσεις στο ξενοδοχείο παρά τη θέληση της Ελβίρας. Ο Θεμιστοκλής όμως, έχει αναλάβει να βρει και το χαμένο αδέσποτο που περιμάζεψε η Νούλη, αποκτώντας έτσι ένα κοινό με τον Ηλία, ο οποίος αναζητά την επτάψυχη γάτα του, Τζίτζι, πριν της τελειώσουν οι ζωές. Την ώρα που η Λαμπρινή κάνει προσωπικό της στοίχημα την προστασία του Παντελή από τα αλλεργιογόνα τετράποδα εν μέσω καλλιστείων γάτας, η υψηλή προσκεκλημένη καταφτάνει στο HOTΕΛ ΕΛVIRA, όμως δεν είναι αυτή που περίμεναν αλλά… το σκυλάκι της, η Χλόη.

Γκεστ επεισοδίου: Φρόσω Ράλλη (στον ρόλο της Τζόαν)

Επεισόδιο 17 –«V.I.P.» (2) (Παρασκευή 14 Νοεμβρίου)

Η Χλόη, το σκυλάκι της πάμπλουτης πελάτισσας, συνοδεύεται από ένα πολύ ειδικό εγχειρίδιο οδηγιών για την καθημερινή της ρουτίνα που περιλαμβάνει καλλωπισμό, ψυχοθεραπεία, διάβασμα και εξειδικευμένη διατροφή. Στην προσπάθειά τους να τα κάνουν όλα κατά γράμμα, οι ήρωες του «HOTΕΛ ΕΛVIRA» χάνουν τη σκυλίτσα. Τη βρίσκει ο Ηλίας, ο οποίος πιστεύει ότι είναι μετενσάρκωση της χαμένης του γάτας, της Τζίτζι. Ο Παντελής προσπαθεί με ένα τέχνασμα να απαλλαγεί από τη διοργάνωση καλλιστείων γατών, κερδίζοντας ταυτόχρονα χρήματα, όμως ένα λάθος της Λαμπρινής κάνει τον κίνδυνο αλλεργίας του να χτυπήσει… κόκκινο. Ο Χάρι βοηθάει ενεργά στο «πρότζεκτ Χλόη», έχοντας ζητήσει κρυφά από την Raptor την απομάκρυνσή του από το νησί, καθώς δεν βλέπει «φως στο τούνελ» με τη συμπεριφορά της Ελβίρας.

Γκεστ επεισοδίου: Φρόσω Ράλλη, Νικόλας Ψυχαράκης

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

HOTΕΛ ΕΛVIRA

ΣΕ ΝΕΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 21:00

#Hotελ