Για το 2026, νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναμένεται να πληρώσουν συνολικά 73,477 δισεκατομμύρια ευρώ σε άμεσους και έμμεσους φόρους, δηλαδή πάνω από 6,1 δισ. ευρώ τον μήνα κατά μέσο όρο. Παρά τις φοροελαφρύνσεις και παροχές ύψους 1,76 δισ. ευρώ, η φορολογική επιβάρυνση αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,5 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2025. Οι φορολογούμενοι θα αντιμετωπίσουν ένα ιδιαίτερα βαρύ δεύτερο εξάμηνο του 2026, καθώς οι εισπράξεις από φόρους προβλέπεται να φτάσουν τα 40,678 δισ. ευρώ, αυξημένα από 32,799 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο.

Ο Ιούλιος του 2026 φαίνεται να είναι ο πιο δύσκολος μήνας, καθώς το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί στην εφορία θα φτάσει τα 8,564 δισ. ευρώ, αφού πρέπει να καταβληθεί και η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.

Από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν κλείσει τους λογαριασμούς του 2025 με την πληρωμή της τελευταίας δόσης του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ. Στις 15 Μαρτίου 2026, αναμένονται οι νέες φορολογικές δηλώσεις, ενώ στο τέλος του μήνα ξεκινούν οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ του 2026, οι οποίες θα καταβληθούν σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Φορολογικά έσοδα 2026

Τα φορολογικά έσοδα κάθε μήνα το 2026 αναμένονται ως εξής:

Ιανουάριος: 6,136 δισ. ευρώ

Φεβρουάριος: 5,724 δισ. ευρώ

Μάρτιος: 5,014 δισ. ευρώ

Απρίλιος: 5,466 δισ. ευρώ

Μάιος: 5,087 δισ. ευρώ

Ιούνιος: 5,381 δισ. ευρώ

Ιούλιος: 8,564 δισ. ευρώ

Αύγουστος: 6,324 δισ. ευρώ

Σεπτέμβριος: 6,412 δισ. ευρώ

Οκτώβριος: 6,679 δισ. ευρώ

Νοέμβριος: 5,738 δισ. ευρώ

Δεκέμβριος: 6,961 δισ. ευρώ

Στόχοι και προβλέψεις εσόδων

Το υπουργείο Οικονομικών στοχεύει στην επίτευξη αυξημένων εσόδων από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

Τα έσοδα του 2026 αναμένονται ως εξής:

ΦΠΑ: Τα έσοδα από τον ΦΠΑ προβλέπεται να φτάσουν τα 29,229 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,6 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2025.

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης (ΕΦΚ): Προβλέπεται αύξηση των εσόδων σε 7,46 δισ. ευρώ, κατά 53 εκατ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 2025.

Φόροι ακινήτων: Αναμένεται μείωση των εσόδων από φόρους ακινήτων κατά 83 εκατ. ευρώ, με τα έσοδα να ανέρχονται σε 2,328 δισ. ευρώ, λόγω της μείωσης του ΕΝΦΙΑ για ορισμένες κατηγορίες ακινήτων.

Φόρος εισοδήματος: Προβλέπεται αύξηση 2,6% στα έσοδα του φόρου εισοδήματος, με το ποσό να ανέρχεται σε 26,757 δισ. ευρώ. Ειδικότερα:

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων: Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων αναμένονται να φτάσουν τα 15,815 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 75 εκατ. ευρώ, εξαιτίας των νέων φορολογικών παρεμβάσεων.

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων: Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων αναμένονται να ανέλθουν σε 8,576 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 788 εκατ. ευρώ, λόγω των αυξημένων κερδών των επιχειρήσεων.