Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε συνομιλία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σχετικά με τις διπλωματικές επιλογές που υπάρχουν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με τη Ρωσία.

«Συζητήσαμε τις διπλωματικές επιλογές που είναι διαθέσιμες και το σχέδιο που προτείνει η αμερικανική πλευρά», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη συνεργασία με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να εργαστεί «γρήγορα και εποικοδομητικά» για την επιτυχία της πρωτοβουλίας, υπογραμμίζοντας πως Κίεβο και ΝΑΤΟ συντονίζουν τα επόμενα κοινά τους βήματα.