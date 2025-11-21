Η Κεντρική Μακεδονία προσελκύει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον των τουριστών από τη Φινλανδία και τη Νορβηγία, σύμφωνα με τα συμπεράσματα των Β2Β συναντήσεων «Around the World Roadshow Nordic», που πραγματοποιήθηκαν στο Ελσίνκι και το Όσλο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας.

Οι τουρίστες από τις σκανδιναβικές χώρες διαθέτουν υψηλό εισόδημα και επενδύουν σημαντικά ποσά στα ταξίδια τους. Προτιμούν να επισκέπτονται την Ελλάδα εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου, αναζητώντας πιο ήπιες θερμοκρασίες και λιγότερο συνωστισμό. Παράλληλα, δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση σε προορισμούς που συνδυάζουν θάλασσα, φύση, αθλητισμό, πολιτισμό και γαστρονομία.

Η Κεντρική Μακεδονία, με το πολυθεματικό της τουριστικό προϊόν, ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτά τα χαρακτηριστικά, γεγονός που προκάλεσε τον ενθουσιασμό των Φινλανδών και Νορβηγών επαγγελματιών του τουρισμού. Όπως επισημάνθηκε, σημαντική ώθηση στην επισκεψιμότητα αναμένεται να δώσουν οι νέες απευθείας πτήσεις Θεσσαλονίκη – Ελσίνκι της Finnair από τον Μάιο, καθώς και οι ήδη υπάρχουσες εποχικές συνδέσεις Θεσσαλονίκη – Όσλο της Norwegian.

Ενδιαφέρον και από τον Καναδά

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε επίσης στο «Greek Luxury Tourism & Gastronomy Roadshow», που πραγματοποιήθηκε στο Τορόντο και το Μόντρεαλ. Οι Καναδοί επαγγελματίες του τουρισμού εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για το πολιτιστικό απόθεμα και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει η περιοχή.

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων αναδείχθηκαν η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, οι αρχαιολογικοί χώροι, η γαστρονομία, οι ιαματικές πηγές, η κρουαζιέρα και το Άγιον Όρος ως προορισμός παγκόσμιας εμβέλειας. Οι εικόνες από το φυσικό τοπίο της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως οι ανθισμένες ροδακινιές, εντυπωσίασαν το καναδικό κοινό, γνωστό για την αγάπη του προς τη φύση.

Όπως δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου, η Κεντρική Μακεδονία προβάλλεται πλέον ως «προορισμός 365 ημερών» σε ένα κοινό με υψηλή αγοραστική δύναμη, όπως οι Καναδοί, οι Φινλανδοί και οι Νορβηγοί.