Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μέσα στις επόμενες ώρες, φέρνοντας εκ νέου επικίνδυνες βροχές, καταιγίδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Την ώρα που οι έντονες βροχοπτώσεις και οι κατολισθήσεις σε Φιλιππιάδα, Κέρκυρα και Θεσπρωτία, έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές.

O Κλέαρxoς Μαρουσάκης με ανάρτηση του στο Facebook επισημαίνει ότι«Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα προσεγγίσει από τις επόμενες ώρες τη χώρα μας δίνοντας επικίνδυνες και πάλι βροχές και καταιγίδες στις περιοχές που ήδη έχουν έντονα πληγεί».

Ο κ. Μαρουσάκης επισημαίνει ότι ορισμένες περιοχές που έχουν ήδη πληγεί από προηγούμενες κακοκαιρίες κινδυνεύουν εκ νέου, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι επικίνδυνα. Καθώς το νέο σύστημα θα κινηθεί προς τα βορειοανατολικά, θα συμπαρασύρει ψυχρές αέριες μάζες από τα Βαλκάνια, γεγονός που θα οδηγήσει σε πυκνές χιονοπτώσεις.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κλέραχου Μαρουσάκη

«Επιμένει ο επικίνδυνος καιρός

Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα προσεγγίσει από τις επόμενες ώρες τη χώρα μας δίνοντας επικίνδυνες και πάλι βροχές και καταιγίδες στις περιοχές που ήδη έχουν έντονα πληγεί.

Από τις βραδινές ώρες αύριο μάλιστα και καθώς αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα κινείται προς τα βορειοανατολικά θα ωθήσει τμήμα των εγκλωβισμένων πολικών αερίων μαζών από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς την περιοχή μας με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυκνών χιονοπτώσεων σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Επισημαίνουμε την περιοχή της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να χιονίσει και πιο χαμηλά.

Η Δευτέρα θα ξημερώσει με έντονο κρύο για αρκετές περιοχές και συνθήκες παγετού προς τα βόρεια. Από Τρίτη νέος γύρος βροχοπτώσεων με έμφαση τα δυτικά και βόρεια. Οι ενδείξεις θέλουν να εισερχόμαστε σταδιακά ολοένα και περισσότερο σε χειμωνιάτικο μοτίβο κάτι που έρχεται σε συμφωνία και με τα στοιχεία που μας είχε δώσει το προγνωστικό μας σύστημα μέρες πριν σχετικά με το τρίτο δεκαήμερο του μήνα. Ακολουθούν ορισμένοι χαρακτηριστικοί μετεωρολογικοί χάρτες».

Η πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο 22/11/2025

Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, αρχικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά και στα βόρεια ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών τοπικού χαρακτήρα. Από το απόγευμα τα φαινόμενα στα δυτικά και νοτιοδυτικά θα παρουσιάσουν ενίσχυση. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 9 έως 22, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά από 12 έως 19, στην υπόλοιπη Στερεά από 13 έως 22, στην Πελοπόννησο από 12 έως 21, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 17, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 22, στις Κυκλάδες από 16 έως 22, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 23 και στην Κρήτη από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ όμως από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς ίδιας έντασης.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές έως νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας από Φιλιππιάδα, Κέρκυρα και Θεσπρωτία

Καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν την Φιλιππιάδα. Ο δρόμος από την Παλαιά προς τη Νέα έχει αποκλειστεί και το Δημοτικό στάδιο μετατράπηκε σε λίμνη από λάσπη. Στην περιοχή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό κατοίκων.

Από τον μεγάλο όγκο νερού αποφασίστηκε να κλείσει η γέφυρα στην περιοχή «Τσίτος» για την ασφάλεια των πολιτών. Στον Ασπροπόταμο δρόμοι έχουν αποκοπεί από κατολισθήσεις και πολλές περιοχές δεν έχουν ρεύμα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχτεί δεκάδες κλήσεις, για αντλήσεις υδάτων, ενώ τα συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν.

Σε κατάσταση συναγερμού ο δήμος Βορείων Τζουμέρκων με τον δήμαρχο να κάνει έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Οι σφοδρές καταιγίδες προκάλεσαν καταπτώσεις βράχων και παράσυρση φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο.

Παράλληλα, επικίνδυνα ανέβηκε και η στάθμη του ποταμού Άραχθου.

Κατολισθήσεις στην Κέρκυρα

Στην Κέρκυρα σημειώθηκαν κατολισθήσεις με την περιοχή Καρουσάδες να θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Καταστροφές προκλήθηκαν σε μνήματα στο πρώτο νεκροταφείο του νησιού, καθώς κυπαρίσσια ξεριζώθηκαν και χρειάστηκε η πυροσβεστική να τα απομακρύνει.

Χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας που έπληξε την Ήπειρο είναι ότι έπεσαν 350 χιλιοστά νερού.

Νωρίτρεα το απόγευμα, το «112» ήχησε σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία και Μετέωρα.

Παράλληλα, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Ζαγορίου, ο Δήμος Φιλιατών και ο Δήμος Ζηρού, δήμοι που έχουν πληγεί από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα.

Εικόνες καταστροφής

Οι εικόνες που καταγράφονται στη Θεσπρωτία, είναι αποκαλυπτικές. Οι κάμποι του Δήμου Φιλιατών έχουν μετατραπεί σε απέραντες λίμνες. Για βιβλική καταστροφή κάνουν λόγο οι κάτοικοι.

Περίπου 60 σκαπτικά μηχανήματα βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ορεινά χωριά, σε εθνικό επαρχιακό οδικό δίκτυο και προσπαθούν οι χειριστές να καθαρίσουν το οδόστρωμα, έτσι ώστε να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία το οδικό δίκτυο.

Δρόμοι έχουν κλείσει και οι παραγωγοί ζητούν άμεση στήριξη. Συνεργεία της περιφέρειας επιχειρούν σε πολλές περιοχές για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της σφοδρής κακοκαιρίας.

Στην Φιλιππιάδα η βροχόπτωση συνεχίζεται με τις εικόνες να φανερώνουν το μέγεθος των καταστροφών. Δρόμοι «ποτάμια», πλημμυρισμένα χωράφια και φερτά υλικά τα οποία κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση.