Σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε Αθήνα και Τίρανα, υπό την καθοδήγηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και με τη συνδρομή των αλβανικών αρχών, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές ρουχισμού από καταστήματα της Αττικής, μεταπωλώντας τα κλοπιμαία σε κατάστημα στα Τίρανα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το πρωί της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής οκτώ μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 33 έως 63 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται τέσσερα ακόμη άτομα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Δομή και δράση της οργάνωσης

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει από τα μέσα Οκτωβρίου εγκληματική ομάδα που αφαιρούσε είδη ρουχισμού από καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Αρχηγός και συντονίστρια της δράσης φέρεται να είναι 54χρονη αλλοδαπή, με τέσσερα ακόμη μέλη της οικογένειάς της να συμμετέχουν ενεργά.

Η οργάνωση είχε διασυνοριακή δομή με δύο ομάδες: μία που δρούσε στην Ελλάδα και μία στην Αλβανία. Η ελληνική ομάδα αναλάμβανε τις κλοπές μεγάλων ποσοτήτων εμπορευμάτων, ενώ η 54χρονη ήταν υπεύθυνη για την αποστολή των κλοπιμαίων στα Τίρανα, με τη βοήθεια συγγενών της και μέσω υπεραστικών λεωφορείων.

Στην Αλβανία, συγγενικό της πρόσωπο διατηρούσε κατάστημα ρούχων όπου πωλούνταν τα κλοπιμαία. Παράλληλα, αναρτούσαν διαφημίσεις πώλησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προσέλκυση πελατών.

Οργάνωση των κλοπών και μεθοδολογία

Τα μέλη της οργάνωσης συγκεντρώνονταν στην περιοχή του Ταύρου για τον σχεδιασμό των επιχειρήσεων και χρησιμοποιούσαν εννέα «επιχειρησιακά» οχήματα για τις μετακινήσεις τους. Μετά τις κλοπές, τα εμπορεύματα συγκεντρώνονταν σε αποθήκη στα Πετράλωνα, προτού αποσταλούν στην Αλβανία.

Οι δράστες πραγματοποιούσαν περισσότερες από μία κλοπές ημερησίως, στοχεύοντας κυρίως καταστήματα χωρίς αντικλεπτικούς μηχανισμούς. Ακόμη και όταν υπήρχαν, είχαν αναπτύξει τεχνική αφαίρεσης με ειδική ηλεκτρονική συσκευή και σιδερένιο μαγνήτη.

Για να αποφύγουν τον εντοπισμό, έπαιρναν μέτρα αντιπαρακολούθησης και αντικαθιστούσαν τα ενοικιαζόμενα οχήματά τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ευρήματα και απολογισμός

Κατά τις έρευνες σε σπίτια των κατηγορουμένων και στην αποθήκη της οργάνωσης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 71.420 ευρώ, πλήθος κλοπιμαίων ειδών ρουχισμού, ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, επτά μαγνήτες αφαίρεσης αντικλεπτικών και ειδική συσκευή απενεργοποίησης ετικετών ασφαλείας.

Παράλληλα, οι αλβανικές αρχές βρήκαν στο κατάστημα των Τιράνων μεγάλη ποσότητα ρούχων με ελληνικές ετικέτες και τιμές σε ευρώ.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής εξιχνιάστηκαν 14 διακεκριμένες κλοπές σε καταστήματα στο Μαρούσι, την Αγία Παρασκευή, τα Σπάτα, τη Δάφνη, τη Νέα Ερυθραία, το Χαλάνδρι, το Ίλιον και το κέντρο της Αθήνας.

Τέλος, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., αρκετά μέλη της οργάνωσης εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις κλοπών, ενώ ορισμένοι χρησιμοποιούσαν διαφορετικά στοιχεία ταυτοποίησης για να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.