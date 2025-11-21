Νέος κύκλος αποστολής ειδοποιητηρίων σε ιδιοκτήτες οχημάτων ολοκληρώθηκε, στο πλαίσιο των συνεχόμενων διασταυρωτικών ελέγχων για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και της νόμιμης κυκλοφορίας.

Συνολικά, απεστάλησαν 187.301 ειδοποιητήρια σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για οχήματα που είτε δεν έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας του 2025 είτε είναι ανασφάλιστα.

1. Στατιστικά στοιχεία αποστολής ειδοποιητηρίων

Μη καταβολή τελών κυκλοφορίας 2025: 99.498 ειδοποιητήρια σε 80.758 φυσικά πρόσωπα και 4.452 νομικά πρόσωπα.

Μη συμμόρφωση ασφάλισης: 87.803 ειδοποιητήρια σε 71.663 φυσικά πρόσωπα και 4.139 νομικά πρόσωπα.

Συνδυασμένη παραβίαση (ασφάλιση + τέλη): 87.026 οχήματα.

2. Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Οι ιδιοκτήτες και τα νομικά πρόσωπα έχουν 15 ημέρες για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους.

Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, όσοι δεν έχουν συμμορφωθεί θα λάβουν ειδοποίηση με τα βεβαιωμένα πρόστιμα.

3. Τρόποι ενημέρωσης

Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας:

SMS & email: σε όσους έχουν καταχωρίσει στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr).

Email: σε όσους δεν έχουν καταχωρίσει στοιχεία.

Ταχυδρομείο: σε ελάχιστες περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ψηφιακή επικοινωνία.

4. Πώς να δείτε τα ειδοποιητήρια σας

Οι πολίτες μπορούν να ελέγξουν τα ειδοποιητήρια για τα οχήματά τους στην πλατφόρμα:

https://oximata.gov.gr

Απαιτούνται: προσωπικοί κωδικοί TAXISnet.

Μέσω της εφαρμογής μπορείτε να:

Δείτε την κατάσταση μη συμμόρφωσης κάθε οχήματος.

Προχωρήσετε στις απαιτούμενες ενέργειες για συμμόρφωση.

5. Ποιοι πραγματοποιούν τους ελέγχους

Οι έλεγχοι γίνονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με:

Υπουργεία Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη

ΑΑΔΕ

Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων

Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ)

Ο συντονισμός γίνεται από την Προεδρία της Κυβέρνησης.