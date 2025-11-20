Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στο Μπελέμ της Βραζιλίας, όταν πυρκαγιά ξέσπασε στον χώρο διεξαγωγής της COP30. Οι αρχές προχώρησαν άμεσα σε εκκένωση του συνεδριακού κέντρου, με χιλιάδες συνέδρους να απομακρύνονται για λόγους ασφαλείας, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες ελέγχου της φωτιάς.

Ένα μέλος της βρετανικής αντιπροσωπείας ανέφερε στο BBC ότι επέστρεφαν στο κατάλυμά τους, καθώς η πυρκαγιά είχε διακόψει τις διαπραγματεύσεις, δημιουργώντας έντονη αναστάτωση στο πλαίσιο της διήμερης συνόδου που ολοκληρώνεται αύριο.

Τέλος, χιλιάδες άνθρωποι παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ για το κλίμα, ανάμεσά τους και μέλη αντιπροσωπειών από διάφορες χώρες του κόσμου.

