Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στο Μπελέμ της Βραζιλίας, όταν πυρκαγιά ξέσπασε στον χώρο διεξαγωγής της COP30. Οι αρχές προχώρησαν άμεσα σε εκκένωση του συνεδριακού κέντρου, με χιλιάδες συνέδρους να απομακρύνονται για λόγους ασφαλείας, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες ελέγχου της φωτιάς.

BREAKING: A fire has broken out at the COP30 Climate Change Conference in Belém, Brazil… pic.twitter.com/Dii9rCmabI — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 20, 2025

Ένα μέλος της βρετανικής αντιπροσωπείας ανέφερε στο BBC ότι επέστρεφαν στο κατάλυμά τους, καθώς η πυρκαγιά είχε διακόψει τις διαπραγματεύσεις, δημιουργώντας έντονη αναστάτωση στο πλαίσιο της διήμερης συνόδου που ολοκληρώνεται αύριο.

URGENTE! O pavilhão da COP30 está sendo incendiado neste momento. ATENÇÃO: o local onde o evento ocorreu pertence à Assembleia de Deus do Pará do Pastor SamuelCâmara. A possibilidade de incêndio criminoso não pode, em nenhuma hipótese, ser descartada. pic.twitter.com/2cJdGLAL4T — Guedinho e seus Fãs (@GuedinhoeFans) November 20, 2025

Τέλος, χιλιάδες άνθρωποι παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ για το κλίμα, ανάμεσά τους και μέλη αντιπροσωπειών από διάφορες χώρες του κόσμου.