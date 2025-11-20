Τέσσερις Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους ένα κορίτσι ενός έτους, σκοτώθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης σε ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το Ισραήλ και η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς αντάλλαξαν κατηγορίες για παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας που βρίσκεται σε ισχύ από χθες, Τετάρτη. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι δέχθηκε πυρά «προς την κατεύθυνση της περιοχής όπου επιχειρούσαν στρατιώτες (του) στη Χαν Γιούνις». Από την πλευρά τους, οι αρχές της Γάζας, που τελούν υπό τον έλεγχο της Χαμάς, έκαναν λόγο για 27 νεκρούς σε ισραηλινά πλήγματα την ίδια ημέρα.

Η Πολιτική Προστασία στη Γάζα, υπηρεσία πρώτων βοηθειών που υπάγεται στη Χαμάς, ανακοίνωσε ότι παρέλαβε «τρεις μάρτυρες και 15 τραυματίες» ύστερα από βομβαρδισμό κατοικίας στην περιοχή Μπάνι Σουχαΐλα, ανατολικά της Χαν Γιούνις, γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι εξαπέλυσε πλήγμα με στόχο την «εξάρθρωση τρομοκρατικών υποδομών». Το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις επιβεβαίωσε τον απολογισμό της Πολιτικής Προστασίας, διευκρινίζοντας ότι τα θύματα ανήκαν στην ίδια οικογένεια και ότι ανάμεσά τους βρίσκεται ένα κορίτσι ενός έτους.

Ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του στα ανατολικά της Χαν Γιούνις ύστερα από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης βοήθειας του υπουργείου Υγείας της Γάζας και το νοσοκομείο Νάσερ.

Πηγή του υπουργείου Εσωτερικών στη Γάζα, το οποίο επίσης ελέγχεται από τη Χαμάς, ανέφερε ότι οι αεροπορικές επιδρομές σταμάτησαν γύρω στις 05:00 το πρωί, ωστόσο συνεχίστηκαν τα πυρά πυροβολικού των ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή της Χαν Γιούνις.

Η χθεσινή ημέρα χαρακτηρίστηκε ως μία από τις πιο αιματηρές στη Γάζα μετά τις 10 Οκτωβρίου και την έναρξη της εκεχειρίας, που επιτεύχθηκε έπειτα από πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ύστερα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου.