Η Χαμάς κατήγγειλε την «επικίνδυνη κλιμάκωση» που, όπως υποστηρίζει, απειλεί τη συμφωνηθείσα εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, μετά το μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) αιτιολόγησαν τα πλήγματα, αναφέροντας ότι πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα για πυρά που δέχθηκαν στρατιώτες στην περιοχή.

Σε ανακοίνωσή του, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα απορρίπτει τον ισχυρισμό των IDF ως «ατυχή προσπάθεια να αιτιολογηθούν (…) παραβιάσεις που δεν έχουν τέλος».

Η Χαμάς καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μεσολάβησαν για την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, να ασκήσουν «άμεση και σοβαρή πίεση» στο Ισραήλ, προκειμένου να το υποχρεώσουν «να σεβαστεί την εκεχειρία».