Τα καλά νέα με τον Γιάννη Κωνσταντέλια δίνουν ανάσα στον Λουτσέσκου, την ώρα που η κατάσταση των Καμαρά και Ντεσπόντοφ διατηρεί υψηλά τον βαθμό ανησυχίας στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο.

Ο ΠΑΟΚ έχει, επιτέλους, έναν λόγο να χαμογελά σε ό,τι αφορά την κατάσταση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός επέστρεψε σήμερα σε ατομικό πρόγραμμα και, εφόσον η αποθεραπεία του συνεχιστεί χωρίς απρόοπτα, από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τεθεί ξανά στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Η αισιοδοξία που υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες επιβεβαιώνεται, με τους ανθρώπους της ομάδας να θεωρούν πλέον ρεαλιστικό το ενδεχόμενο ο «Ντέλιας» να βρίσκεται ακόμη και στην αποστολή για το κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι της άλλης Πέμπτης απέναντι στη Μπραν, έναν αγώνα που μπορεί να καθορίσει τη συνέχεια των «ασπρόμαυρων» στη διοργάνωση.

Σε αντίθεση με τον Κωνσταντέλια, η περίπτωση του Μαντί Καμαρά δεν παρουσιάζει την ίδια σαφή εικόνα. Ο Αφρικανός μεσοεπιθετικός εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις και το ιατρικό τιμ εκτιμά ότι θα επιστρέψει αργότερα σε σχέση με τον Έλληνα διεθνή. Η πορεία του παρακολουθείται στενά, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιστροφής, γεγονός που κρατά σε επιφυλακή το τεχνικό επιτελείο.

Την ίδια στιγμή, ο Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί μια σειρά από μικροπροβλήματα που έχουν συσσωρευτεί στη μεσοεπιθετική γραμμή. Μετά το ματς της εθνικής Βουλγαρίας, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ εμφάνισε ενοχλήσεις, οι οποίες θα επανεκτιμηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, προκειμένου να φανεί αν αποτελούν απλή ενόχληση ή κάτι περισσότερο. Ο Ρουμάνος τεχνικός γνωρίζει καλά ότι μπαίνει σε μια εξαιρετικά απαιτητική περίοδο, με εννέα παιχνίδια σε λιγότερο από έναν μήνα, ένα πρόγραμμα που δεν αφήνει πολλά περιθώρια για απουσίες και αναγκαστικές προσαρμογές.

Η κατάσταση στη μεσοεπιθετική γραμμή δημιουργεί ένα μικρό, αλλά υπαρκτό πονοκέφαλο για τον ΠΑΟΚ, που χρειάζεται όλες τις λύσεις διαθέσιμες τόσο ενόψει Ευρώπης όσο και του «μαραθωνίου» στο πρωτάθλημα.

Ωστόσο, η σταδιακή επάνοδος του Κωνσταντέλια αποτελεί σαφή ανάσα, καθώς η ποιότητά του και ο τρόπος που μπορεί να αλλάξει την εικόνα του παιχνιδιού τον καθιστούν απαραίτητο σε αυτό το δύσκολο φεγγάρι. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει ότι μπαίνει σε μια περίοδο κρίσιμων αποφάσεων και εντάσεων, και κάθε επιστροφή παίκτη με το ειδικό βάρος του «Ντέλια» λειτουργεί σαν ενίσχυση όχι μόνο αγωνιστική, αλλά και ψυχολογική.