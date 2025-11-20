Ο νεαρός αμυντικός, γεννημένος το 2010 και ύψους ήδη 185 εκατοστών (!) κλήθηκε στην Εθνική Προ-Παίδων Κ16 της Εθνικής για συμμετοχή σε φιλικό τουρνουά στην Ιρλανδία, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία και την εκτίμηση που τρέφουν για εκείνον οι άνθρωποι που δουλεύουν καθημερινά μαζί του.

Ο Λούκας ανήκει στον ΠΑΟΚ από το 2020, όταν σε ηλικία μόλις 10 ετών έγινε αντιληπτός από τους «ασπρόμαυρους» και αποκτήθηκε από τοπική ακαδημία στο Πανόραμα, όπου κατοικεί η οικογένεια. Από τότε εξελίσσεται σταθερά, αγωνιζόμενος πλέον ως στόπερ στην Κ17, δείχνοντας ωριμότητα, σωματικά προσόντα και ποδοσφαιρική αντίληψη που τον ξεχωρίζουν ήδη στην ηλικία του.

Η ποδοσφαιρική οικογένεια των Βεριντιάνο δεν περιορίζεται μόνο στον μικρό Λούκας. Ο μεγαλύτερος γιος του πρώην Βραζιλιάνου άσου, γεννημένος το 2007, αγωνιζοταν στις ακαδημίες του Άρη, παίζοντας ως εξτρέμ στην Κ19. Δύο αδέλφια, δύο διαφορετικές ποδοσφαιρικές πορείες, αλλά κοινός ο δρόμος του πάθους για το παιχνίδι και της δουλειάς για να φτάσουν όσο πιο ψηλά μπορούν.

Στην Αμερική και στο πανεπιστήμιο της Ιντιανάπολις με υποτροφία συνεχίζει την καριέρα του Αλέξανδρος Βεριντιάνο που αγωνιζόταν στις ακαδημίες του Άρη.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός πέρσι με τον Άρη Κ19 είχε 17 συμμετοχές και 2 τέρματα και θα βρηκε στην ομάδα της Ιντιανάπολις στο πανεπιστημιακό και άλλους Έλληνες τους Μιχάλη Τσελιο και Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Ο πατέρας του, Βεριντιάνο Μαρτσέλο, που ζει στη Θεσσαλονίκη από το 2001 – φτάνοντας πλέον τα 25 χρόνια στην πόλη – παρακολουθεί τα βήματα του γιου του με περηφάνια, έχοντας όμως μια φιλοσοφία ξεκάθαρη και προσγειωμένη: «Ας πάνε όπου θέλουν τα παιδιά, υγεία να έχουν και να κοιτάνε τα μαθήματά τους. Το σημαντικό είναι να χαρούν αυτό που κάνουν. Εγώ τους υποστηρίζω και τους δυο και θέλω να τους δω να είναι χαρούμενοι και να προοδεύουν εντός και εκτός γηπέδων. Φυσικά και ειμαι περήφανος που ο Λούκας κλήθηκε στην Εθνική και θα φορέσει το εθνόσημο, ειναι γεννημένος στην Θεσσαλονίκη και κάτι παραπάνω από… μισός Έλληνας», δηλώνει χαρακτηριστικά στα ΝΕΑ.

Η κλήση του Λούκας στην Εθνική αποτελεί το πιο ηχηρό μέχρι στιγμής βήμα σε μια διαδρομή που έχει ακόμη πολλά κεφάλαια να γραφτούν. Και στον ΠΑΟΚ βλέπουν στο πρόσωπό του έναν παίκτη με σημαντικές προοπτικές για το μέλλον – ένα ακόμη ταλέντο που αναδεικνύεται μέσα από το οργανωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα των «ασπρόμαυρων».

Από έναν πατέρα που άφησε το στίγμα του στα ελληνικά γήπεδα, σε έναν γιο που κάνει τα πρώτα του βήματα με φιλοδοξία και σωστή καθοδήγηση, η ιστορία των Βεριντιάνο συνεχίζεται με τον πιο ελπιδοφόρο τρόπο.