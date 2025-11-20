Ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει να προκαλεί ενθουσιασμό στις ΗΠΑ, καθώς το ξεκίνημά του στο NCAA έχει ήδη ανοίξει συζητήσεις για το μέλλον του στο ΝΒΑ. Ο νεαρός Έλληνας φόργουορντ πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις με το Virginia Tech, αποδεικνύοντας σε κάθε παιχνίδι ότι διαθέτει πλήρες πακέτο και υψηλό ταβάνι.

Στο πιο πρόσφατο ματς του Virginia Tech, ο Αβδάλας πρόσθεσε ακόμη μια ολοκληρωμένη εμφάνιση στο ενεργητικό του. Σε 28 λεπτά συμμετοχής κατέγραψε 11 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ, επιβεβαιώνοντας ότι μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι σε πολλές πτυχές και να καθοδηγήσει το ρυθμό της ομάδας του.

Η εξαιρετική παρουσία του 19χρονου έχει συμβάλει καθοριστικά στο αήττητο σερί του Virginia Tech, το οποίο μετά το άνετο 78-61 επί του Bryant University έφτασε στο 5-0. Μαζί του ξεχώρισε και ο Τόμπι Λαουάλ, ο οποίος κυριάρχησε κοντά στο καλάθι με 18 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Με τέτοιες εμφανίσεις, δεν είναι περίεργο που το όνομα του Αβδάλα αρχίζει ήδη να ακούγεται έντονα ανάμεσα στους σκάουτερ του ΝΒΑ. Αν συνεχίσει σε αυτό τον ρυθμό, η συζήτηση για το άλμα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου θα γίνεται όλο και πιο έντονη.

that step-back to the left 😮‍💨 pic.twitter.com/AFqpRADriT — Virginia Tech Men’s Basketball (@HokiesMBB) November 20, 2025

Οι Έλληνες αθλητές στο NCAA συνεχίζουν να δίνουν ισχυρά δείγματα βελτίωσης. Τα ξημερώματα της Πέμπτης (20/11), δύο ακόμη νεαροί παίκτες, ο Λευτέρης Μαντζούκας και ο Αναστάσης Ροζακέας, πρόσθεσαν το δικό τους λιθαράκι στις κολεγιακές τους ομάδες.

Ο Μαντζούκας συνέβαλε ουσιαστικά στη νίκη του Οκλαχόμα Στέιτ απέναντι στο Σάουθ Φλόριντα με 103-95. Ο 22χρονος φόργουορντ αγωνίστηκε για 17 λεπτά, σημειώνοντας 8 πόντους, ενώ είχε ακόμη 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, δείχνοντας ότι μπορεί να βοηθάει σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού.

Από την άλλη, ο Αναστάσης Ροζακέας, που προέρχεται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, είχε καλή παρουσία παρά την ήττα του κολεγίου του από το Μέριλαντ με 95-90. Ο 19χρονος γκαρντ έμεινε στο παρκέ για 24 λεπτά, σημειώνοντας 9 πόντους και προσθέτοντας 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ στην προσπάθεια της ομάδας του.