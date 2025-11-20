Το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση ενεργοποίηση όλων των νόμιμων διαδικασιών για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της βίαιης προσαγωγής, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για μάρτυρες που αρνούνται να καταθέσουν.

Ο κ. Ξυλούρης, γνωστός στο πανελλήνιο με το ψευδώνυμο «Φραπές» λόγω των συνομιλιών και των διασυνδέσεών του με τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικούς αξιωματούχους, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή. Αντ’ αυτού απέστειλε υπόμνημα, επικαλούμενος προσχηματικούς λόγους, ενώ – όπως επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ – έχει υποχρέωση να καταθέσει αυτοπροσώπως και να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα για τη συμμετοχή του στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και τις σχέσεις του με κυβερνητικά στελέχη.

Το κόμμα υπενθυμίζει ότι με επιστολή του από τις 6 Οκτωβρίου 2025 είχε προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο αυτό, ζητώντας την άμεση κλήτευσή του. Παρά τις προειδοποιήσεις, η Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκε. Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι ο κ. Ξυλούρης δεν έχει χαρακτηριστεί ούτε ύποπτος ούτε κατηγορούμενος και επομένως δεν μπορεί να επικαλείται “δικαιώματα σιωπής” ή “μη αυτοενοχοποίησης”.

Η άρνησή του να παρουσιαστεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στερείται νομικού ερείσματος. Οι Εξεταστικές Επιτροπές λειτουργούν ως ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές, άρα το καθήκον μαρτυρίας είναι δεσμευτικό. Το ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι η στάση του κ. Ξυλούρη υποδηλώνει φόβο για πιθανή ποινική δίωξη και σημειώνει ότι «αποφεύγει τη Βουλή γιατί εκεί θα αναγκαζόταν να αποκαλύψει όσα η Νέα Δημοκρατία θέλει να μείνουν στο σκοτάδι».

Τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα

Κατά το ΠΑΣΟΚ, η στάση του κ. Ξυλούρη εξυπηρετεί την κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία επιθυμεί να αποφύγει απαντήσεις για τη σχέση του με τον Μάκη Βορίδη. Το κόμμα θέτει σειρά ερωτημάτων: πώς εξηγείται η δωρεά του μπλε ταύρου όταν ο κ. Βορίδης είχε αποχωρήσει από το ΥΠΑΑΤ, ποιος είναι ο “Μάκης” στους διαλόγους της δικογραφίας και γιατί οι αναφορές του Ξυλούρη αντικρούουν τους ισχυρισμούς του πρώην υπουργού ότι δεν ασχολείτο με επιδοτήσεις μετά την αποχώρησή του.

Επιπλέον, ζητείται να διευκρινιστεί ποιος είναι ο “Γρηγόρης” που φέρεται να έκλεινε ραντεβού, γιατί ο Λευτέρης Αυγενάκης τού υπαγόρευε να προβεί σε μηνύσεις και ποιες ήταν οι “πλάτες” στις οποίες αναφερόταν όταν ισχυριζόταν ότι θα “ξηλώσει” την Ευρωπαία Εισαγγελέα Παπανδρέου ή ότι θα “κανονίσει” με το Μαξίμου να μην ελεγχθεί. Ερωτήματα εγείρονται και για την πρόσβασή του στον κ. Αθανασά, διευθυντή του υπουργού Επικρατείας Μάκη Βορίδη, ο οποίος – σύμφωνα με τις καταγγελίες – τον ενημέρωνε πως ο γενικός γραμματέας του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Παγινέτας, δεν θα προχωρούσε χωρίς χρηματισμό.

Η στάση της Νέας Δημοκρατίας

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι με τον ισχυρισμό πως «μόνο η Δικαιοσύνη είναι αρμόδια» επιχειρούν να καλύψουν πολιτικά τον κ. Ξυλούρη. Τονίζει ότι η Εξεταστική Επιτροπή έχει συνταγματική αρμοδιότητα να διερευνά και να αποκαλύπτει την αλήθεια, υπογραμμίζοντας πως ο «ελιγμός» του μάρτυρα αποτελεί προϊόν «στρατηγικής συνεννόησης» με την κυβερνητική πλειοψηφία.