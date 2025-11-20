Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:
Καταδίκη 4 υπουργείων για την ισοτιμία
Αναδρομική δικαίωση από ΣτΕ για τα πτυχία
- Διατάζει την καταβολή €12.000 σε μηχανικούς των ΤΕΙ που δεν τους αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα για 13 χρόνια
- Η απόφαση που επαναδικαιώνει όσους είχαν προσφύγει δημιουργεί δεδικασμένο και για όσους ετοιμάζονται να προσφύγουν τώρα
Το σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία
Ζητούν εδάφη, όπλα και μείωση στρατού
- Τι προβλέπει το κείμενο των 28 σημείων των ΗΠΑ που είναι σε γνώση της Μόσχας
Τιμή – ρεκόρ
$236 εκατ. για έναν πίνακα
- Ένα έργο του Γκούσταβ κλιμτ που έσπασε τα ταμεία σε δημοπρασία της Νέας Υόρκης
Eurostat – ΕΛΣΤΑΤ
Φτωχοί αισθάνονται οι Έλληνες
- Το 68% υποοστηρίζει ότι «δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα»
ΟΜΑΔΑ
Παροξυσμός ενόψει του Ολυμπιακός – Ρεάλ
220.000 άνθρωποι προσπάθησαν για ένα εισιτήριο
Με την πρόκριση και του ΚΟΥΡΑΣΑΟ