Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Καταδίκη 4 υπουργείων για την ισοτιμία

Αναδρομική δικαίωση από ΣτΕ για τα πτυχία

  • Διατάζει την καταβολή €12.000 σε μηχανικούς των ΤΕΙ που δεν τους αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα για 13 χρόνια
  • Η απόφαση που επαναδικαιώνει όσους είχαν προσφύγει δημιουργεί δεδικασμένο και για όσους ετοιμάζονται να προσφύγουν τώρα

==============================================================================================

Το σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία

Ζητούν εδάφη, όπλα και μείωση στρατού

  • Τι προβλέπει το κείμενο των 28 σημείων των ΗΠΑ που είναι σε γνώση της Μόσχας

==============================================================================================

Τιμή – ρεκόρ

$236 εκατ. για έναν πίνακα

  • Ένα έργο του Γκούσταβ κλιμτ που έσπασε τα ταμεία σε δημοπρασία της Νέας Υόρκης

==============================================================================================

Eurostat – ΕΛΣΤΑΤ

Φτωχοί αισθάνονται οι Έλληνες

  • Το 68% υποοστηρίζει ότι «δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα»

==============================================================================================

ΟΜΑΔΑ

Παροξυσμός ενόψει του Ολυμπιακός – Ρεάλ

220.000 άνθρωποι προσπάθησαν για ένα εισιτήριο

===============================================================================================

Με την πρόκριση και του ΚΟΥΡΑΣΑΟ

Η εξωτική πλευρά του Παγκόσμιου Κυπέλλου

Πορτοφόλι
