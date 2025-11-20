Σήμερα, τρία τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη πέταξαν στο FIR Αθηνών, ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελλόριζο, χωρίς να έχουν υποβάλει σχέδιο πτήσης, παραβιάζοντας τους διεθνείς κανόνες εναέριας κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, στον εναέριο χώρο του FIR Αθηνών, κινήθηκαν συνολικά τρία αεροσκάφη: Ένας σχηματισμός δύο μαχητικών F-16 και ένα μεμονωμένο αεροσκάφος Ναυτικής Συνεργασίας ΑTR-72.

Τα δύο F-16 προχώρησαν σε δύο παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, ενώ το ATR-72 πραγματοποίησε άλλες δύο.

Το σύνολο των κινήσεων καταγράφηκε στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, περιοχή που παραμένει σταθερά στο επίκεντρο των τουρκικών ενεργειών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πηγές του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, τις βραδινές ώρες της 18ης Νοεμβρίου 2025, δύο τουρκικά αλιευτικά σκάφη εισήλθαν εντός των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων (Ε.Χ.Υ.), στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αγαθονησίου και αλίευαν, παρουσία δύο σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής.

Στο σημείο έσπευσαν τρία Περιπολικά Σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προς αναγνώριση των τουρκικών αλιευτικών σκαφών και προέβησαν σε επανειλημμένες οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις προς τα ανωτέρω σκάφη για άμεση αποχώρηση, με αρνητικά αποτελέσματα.

Παρά τις συστάσεις, τουρκικό αλιευτικό εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς με κίνδυνο εμβολισμού ενός εκ των τριών Περιπολικών Σκαφών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Έπειτα το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βολών, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής. Ακολούθως, τα τουρκικά σκάφη αποχώρησαν από τα Ε.Χ.Υ.