Στη φυλακή οδηγούνται και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κανένας από τους κατηγορουμένους δεν αποδέχθηκε ότι έχει σχέση με την εγκληματική ενέργεια που τους αποδίδεται.

Ο 37χρονος ο οποίος φέρεται να έχει κεντρικό ρόλο στην αξιόποινη πράξη της ανθρωποκτονίας αλλά και σε άλλη εγκληματική ενέργεια που έλαβε χώρα λίγο καιρό πριν στην Αθήνα, αρνήθηκε την εμπλοκή του .«Τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή μου τα είχα για την προσωπική μου ασφάλεια. Δεν έχω καμία σχέση με τη ανθρωποκτονία του 42χρονου, ψάξτε αλλου τους δράστες», φέρεται να ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας σε βάρος των τεσσάρων κατηγορουμένων, έχει ασκηθεί βαρυτατη ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων μεταξύ των οποίων οι κατηγορίες της εγκληματικής οργανωσης, της ανθρωποκτονίας, της διακίνησης ναρκωτικών και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.